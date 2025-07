Si Ubisoft s’est révélé étonnamment discret tout au long du mois de juin, période à laquelle l’éditeur multiplie habituellement les annonces, ces derniers jours auront été particulièrement riches en révélations. Outre l’arrivée de deux nouvelles figures à la tête de la compagnie, nous avons ainsi pu apprendre qu’un nouvel opus de Ghost Recon était bel et bien en préparation, qu’une mise à jour était en approche pour Avatar Frontiers of Pandora, mais aussi que l’arrivée du DLC d’Assassin’s Creed Shadows était désormais relativement proche.

L’arrivée du DLC d’Assassin’s Creed Shadows se précise

En effet, avant même la sortie du jeu, Ubisoft Québec confirmait par le biais de sa feuille de route post-lancement qu’une grosse extension baptisée « Traque sur Awaji » était au programme pour Assassin’s Creed Shadows. Mais outre le fait que celle-ci devait voir le jour dans les douze mois suivant son lancement, et surtout après le mois de juin 2025, on ignorait alors toutefois à quel moment précisément celle-ci était amenée à sortir. Et bien que la date exacte reste pour l’heure encore à définir, on a dorénavant une idée un peu plus claire sur la question.

Et pour cause, à l’occasion de son dernier bilan financier, Ubisoft a confirmé que l’extension d’Assassin’s Creed Shadows sortira avant la fin du deuxième trimestre de l’année fiscale 2025, soit d'ici à la fin du mois de septembre au plus tard. Sachant que nous approchons d’ores et déjà de la fin du mois de juillet, cela ne laisse de fait plus beaucoup de temps avant la sortie de « Traque sur Awaji ». En sachant que cela confirme au passage de précédents rapports, qui évoquaient alors justement une sortie aux alentours du mois de septembre.

© Ubisoft Montréal / Ubisoft

Une nouvelle aventure pour les joueurs

Pour rappel, le DLC d’Assassin’s Creed Shadows permettra aux joueurs de partir à la découverte d’une nouvelle région, l’île d’Awaji, en quête d’un trésor perdu. Décrite comme un lieu empreint de mystère, l’île regorgera de pièges et de nouveaux ennemis, que l’on pourra affronter à l’aide d’équipements, de compétences et d’aptitudes inédites dans une aventure d’une dizaine d’heures de jeu. À noter que « Traque sur Awaji » sera alors une extension payante, excepté pour les joueurs qui ont précommandé Assassin’s Creed Shadows avant sa sortie.

Source : Ubisoft