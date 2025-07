Avant la sortie d'Assassin's Creed Shadows, on savait déjà que le dernier titre d'Ubisoft aurait droit à un premier DLC post-lancement dans le courant de l'année, et même son nom : « Traque sur Awaji ». Alors qu'un récent rapport financier du groupe en précisait la date de sortie, les équipes du jeu ont depuis publié une vidéo détaillant la feuille de route de l'été pour les aventures de Naoe et Yasuke, avec dans le lot une date de sortie plus précise pour ce fameux DLC.

Une nouvelle chasse arrive bientôt sur Assassin's Creed Shadows

Depuis son lancement le 20 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, Assassin's Creed Shadows n'a cessé de recevoir des mises à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et peaufiner l'expérience d'ensemble. Ubisoft ne compte visiblement pas s'arrêter là, comme l'indique une récente vidéo centrée sur la feuille de route du jeu pour cet été. Nous y apprenons notamment que le New Game+, une fonctionnalité particulièrement demandée par les joueurs, arrivera ce 29 juillet 2025. Cela s'accompagnera aussi d'un niveau maximal augmenté, et de nouvelles compétences, entre autres ajouts.

La feuille de route de l'été pour Assassin's Creed Shadows se terminera donc par l'arrivée du fameux premier DLC post-lancement du jeu, « Traque sur Awaji ». La vidéo ci-dessous nous indique donc que celui-ci arrivera courant septembre 2025. Pour rappel, ce DLC permettra à Naoe et Yasuke de visiter une nouvelle île, afin d'y dénicher un ancien trésor. Mais une mystérieuse menace se cache dans les ombres et va les traquer sans relâche.

Le DLC est pour rappel gratuit pour celles et ceux ayant précommandé le jeu, et donc payant pour les autres, et rajoutera un nouveau type d'arme, de nouveaux équipements et compétences. Nous avons d'ailleurs droit à un aperçu de tout cela sur la vidéo en question de la part des équipes d'Assassin's Creed Shadows. Les équipes confirment également que cette première extension du titre offrira une dizaine d'heures de jeu supplémentaire à une aventure principale déjà dense en soi. Les fans semblent en tout cas enthousiastes à propos de toutes ces annonces, après un lancement pour le moins compliqué pour le titre. Et pour plus de Japon féodal vidéoludique, rappelons que Ghost of Yotei arrivera de son côté le 2 octobre, exclusivement sur PS5.

Source : Ubisoft