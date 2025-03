Assassin's Creed Shadows est bien parti pour être le carton espéré par Ubisoft. Moins d'une semaine après sa sortie, l'éditeur a annoncé que le jeu avait déjà rassemblé plus de 2 millions de joueurs. Est-ce que ce sera suffisant pour aider la société à se remettre en salles ? Il faudra attendre de voir les prochains bilans financiers d'Ubi. Pour le moment, on vous rappelle qu'une célèbre plateforme de streaming distribue des contenus gratuits contre un peu de votre temps. Mais faites très vite car ça se termine dans les heures à venir.

Des contenus gratuits Assassin's Creed Shadows encore offerts

Si vous êtes sur le point de lancer de vous dans Assassin's Creed Shadows, une première mise à jour qui met fin à une polémique a été déployée discrètement. Elle permet notamment de réduire la destruction dans les temples et sanctuaires, en plus d'autres améliorations. Avant la sortie le 20 mars 2025, Ubisoft avait passé un partenariat avec la plateforme de streaming Twitch pour offrir des contenus gratuits. Ainsi, depuis quelques jours, vous pouvez prétendre à des cadeaux pour la ninja Naoe.

Il est en effet possible d'obtenir un bandeau, un Tantō (sabre court) et un équipement bleu et rouge pour parfaire ce set gratuit Assassin's Creed Shadows. Si d'habitude ce genre de contenus gratuits peuvent être téléchargés en entrant un code partagé sur la Toile, ici, il faudra y mettre un peu d'huile de coude. Pour prétendre débloquer ces trois récompenses, il faudra visionner des livestreams pendant 1 heure à 4 heures et pas n'importe lesquels. Les diffusions doivent effectivement faire partie de la liste officielle définie par Twitch.

Pour récupérer les contenus gratuits d'Assassin's Creed Shadows, à savoir le bandeau, l'arme et l'équipement, il faut forcément avoir un compte Twitch valide. Ensuite, il est aussi nécessaire de le lier avec celui du jeu. Quand ces deux étapes sont réalisées, rendez-vous sur la page des livestreams participants. De là, vous pouvez sélectionner n'importe lequel d'entre eux puisque rien n'est imposé à ce niveau. Enfin, et c'est le plus gros de la manœuvre, vous devez visionner une partie pendant 1 heure pour le bandeau, 2 heures pour l'équipement et 4 heures pour l'arme.

Bandeau pour Naoe : regarder un stream pendant 1 heure

Équipement pour Naoe : regarder un stream pendant 2 heures

Arme pour Naoe : regarder un stream pendant 4 heures

Assassin's Creed Shadows offre donc encore des contenus gratuits mais faites vite car se termine cette semaine, le mercredi 26 mars 2025 à 00h59.

Source : compte X Assassin's Creed FR.