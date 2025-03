Ubisoft vous offre déjà des contenus gratuits pour Assassin's Creed Shadows et l'un des personnages principaux avant même son lancement sur PS5, Xbox Series X|S et PC ce jeudi 20 mars 2025.

Ça y est ! On est plus qu'à quelques heures de la sortie d'Assassin's Creed Shadows. Mais si vous avez un peu trainé sur Gameblog hier dès 18h00, alors vous connaissez déjà notre avis sur ce nouvel épisode très attendu. Si d'un côté le jeu est une excellente surprise de par sa direction artistique, sa météo dynamique et son système de saisons ou encore son infiltration jamais vue dans la licence, il déçoit beaucoup plus en raison de son IA complètement aux fraises, ses bugs ou ses animations faciales. Ce n'est évidemment qu'un bref résumé et pour notre ressenti global, n'hésitez pas à lire le papier du collègue KiKiToes.

Assassin's Creed Shadows vous offre des cadeaux

En raison des polémiques autour d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a dû prendre une décision radicale afin de protéger ses équipes de la toxicité de certains internautes. C'est triste, mais l'éditeur a en effet dû mettre en place un groupe pour veiller sur les réseaux sociaux dans le but de couper court à tout harcèlement, et a même vivement recommandé aux développeurs de ne pas indiquer qu'ils ont travaillé sur le jeu. Les joies de X et autres canaux où la parole est beaucoup trop libre.

Malgré ce contexte très particulier, Assassin's Creed Shadows veut plaire aux joueuses et joueurs et a annoncé deux belles surprises à l'approche de son lancement. D'abord, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront « bientôt » accéder au titre à différents endroits via le service « Streamez vos jeux Xbox ». Ensuite, vous pourrez également vivre l'aventure de Naoe et Yasuke absolument partout si vous avez un Steam Deck. Finalement, les équipes ont réussi à optimiser tout cela pour qu'Assassin's Creed Shadows soit bien compatible avec la console / PC portable de Valve.

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'Assassin's Creed Shadows vous offre des contenus gratuits avant même sa sortie. Comme souvent ces derniers temps, il suffira de regarder des gens jouer à cet épisode sur Twitch dans l'optique de débloquer les trois récompenses promises.

Avant de vous expliquer en détail comment récupérer les contenus gratuits Assassin's Creed Shadows, on doit vous les présenter. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous publiée par Ubisoft, tous les cadeaux concernent uniquement le personnage jouable de Naoe, qui est la vraie star du jeu. Ainsi, vous pourrez obtenir un Bandeau, une Arme (Tanto) ainsi qu'un équipement (Armure) pour l'héroïne. Plus vous restez devant un livestream Twitch et plus vous débloquerez de Drops Twitch.

Bandeau pour Naoe : regarder un stream pendant 1 heure

Équipement pour Naoe : regarder un stream pendant 2 heures

Arme pour Naoe : regarder un stream pendant 4 heures

Rendez-vous sur cette page pour voir une diffusion d'Assassin's Creed Shadows, en ayant pris soin non seulement d'avoir un compte Twitch, mais également de connecter votre compte AC Shadows.

Source : compte X Assassin's Creed FR.