Bonne nouvelle pour les joueurs d’Assassin’s Creed Shadows : du contenu gratuit est disponible. Quelques clics suffisent pour en profiter, et voici comment en bénéficier facilement.

Si vous êtes passé à côté de l’annonce, pas de panique : les drops Twitch liés à Assassin’s Creed Shadows sont toujours disponibles. Pour récompenser les joueurs, Ubisoft a mis en place une campagne spéciale offrant plusieurs récompenses gratuites. Et bonne nouvelle, vous avez encore jusqu’au 30 septembre pour en profiter.

Assassin's Creed Shadows offre du contenu gratuit

Cette campagne Twitch Drops n’est pas avare en cadeaux. Ubisoft propose en effet trois objets exclusifs à débloquer, chacun lié au temps passé à regarder les diffusions. Après deux heures de visionnage, les spectateurs obtiennent le skin CyborgAngel – Gizmo. En restant quatre heures, ils débloquent la Messenger Boar Statue, une décoration inédite. Enfin, les plus assidus qui atteindront six heures de visionnage repartiront avec Moon Eater, sans doute la récompense la plus convoitée de l’événement.

Ces récompenses ne sont disponibles que dans le cadre de l’événement. Autrement dit, si vous souhaitez les ajouter à votre collection, il ne faudra pas manquer cette fenêtre limitée. Cela serait vraiment dommage car il n'y a finalement que peu de choses à faire...

Comment participer aux Twitch Drops ?

La marche à suivre est simple. Il suffit de se rendre sur une chaîne participante Assassin's Creed Shadows, comme celle de la streameuse CyborgAngel, puis de lier son compte Ubisoft Connect à son compte Twitch. Une fois connecté, il ne reste plus qu’à regarder le live : les récompenses s’ajoutent automatiquement à votre inventaire en fonction du temps passé devant le stream. La campagne a débuté le 16 septembre et se terminera le 30 septembre à 5h58 (heure de Paris). Vous disposez donc de près de deux semaines pour débloquer l’ensemble des récompenses, à condition de respecter les conditions de visionnage.

Avec cette campagne, Ubisoft mise sur une stratégie efficace : encourager les joueurs à découvrir Assassin’s Creed Shadows en streaming, tout en récompensant leur fidélité par des bonus exclusifs. Ces Twitch Drops permettent non seulement d’élargir la visibilité du jeu auprès d’un large public, mais aussi de renforcer le lien entre la communauté et ses créateurs de contenu.

Source : Twitch