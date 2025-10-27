Assassin’s Creed Shadows a beau être disponible depuis de nombreux mois maintenant, cela ne veut pas dire pour autant que le travail est terminé pour Ubisoft Québec. Bien au contraire même. Loin de se laisser abattre par la sortie de son grand concurrent, à savoir Ghost of Yotei, le studio continue de multiplier les mises à jour pour le titre, qui a notamment eu droit à une grosse extension le mois dernier avec « Traque sur Awaji ». Et il ne s’agissait alors que d’une première étape pour Assassin’s Creed Shadows, qui a encore bien d’autres nouveautés sous le coude.

Le parkour d’Assassin’s Creed Shadows se met à jour

En effet, peu avant le week-end, Ubisoft a pris la parole afin de dévoiler la feuille de route du jeu pour cet automne, qui nous réserve bien des surprises. Car en dehors du fait de confirmer ce qui était alors un véritable secret de polichinelle, à savoir l’arrivée d’Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 dès le 2 décembre prochain, nous avons également pu apprendre l’arrivée de deux grosses mises à jour dans les semaines à venir. Et la première, qui débarquera dès demain, s’accompagnera alors d’un changement de taille pour le parkour.

« Dès le 28 octobre, on ajoute une nouvelle option de ‘Course libre avancée’ » annonce en effet Simon, directeur de jeu associé sur Assassin’s Creed Shadows. « Elle retire les contraintes de la course libre pour faire des sauts de côté ou en arrière de n’importe quelle hauteur, et ainsi risquer votre vie dans des cascades mortellement épiques. Cette option offre aussi des commandes plus fines pour les sauts de côté » précise le développeur, qui nous promet ainsi un système offrant « plus de liberté d’expression » pour les fans.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque le parkour classique d’Assassin’s Creed Shadows se met également à jour avec quelques nouveautés. « Pour la course libre classique, […] on étend le contexte dans lequel la saisie de rebord va fonctionner pour inclure les objets non fixes comme les poutres, les lanternes, les poteaux et autres » explique Simon. Cerise sur le gâteau, Ubisoft en profite alors pour réintroduire une fonctionnalité très demandée : la saisie directionnelle des rebords, destinée à empêcher la chute du personnage, peu importe la hauteur.

Une nouvelle quête gratuite annoncée

Bien sûr, cette mise à jour sera également l’occasion pour le studio d’introduire une nouvelle activité d’Animus, « Châteaux désynchronisés », dans Assassin’s Creed Shadows. « Tous les châteaux déjà finis pourront être corrompus et remplis d’anomalies de l’Animus, dont des samouraïs daisho et leurs coffres de récompenses associés ». Il sera alors plus précisément question de cinq châteaux par saison, qui offriront tous différents niveaux de récompenses pour l’ensemble des joueurs.

Et ce n’est là que le début. Car dès le 25 novembre, une seconde mise à jour gratuite fera également son apparition avec une nouvelle quête à la clé. Baptisée « Une découverte énigmatique », celle-ci offrira alors un ton « beaucoup plus léger » selon Simon, qui rappellera ainsi aux joueurs d’Assassin’s Creed Shadows ce qu’ils ont pu connaître avec Assassin’s Creed Odyssey. « On y retrouvera d’anciens ennemis du passé de Naoe qui cherchent à présent la rédemption » précise le développeur.

« Naoe et Yasuke devront combiner leurs efforts, et leur patience, pour que ces deux crétins intègrent le Kakushiba Ikki, ce qui permettra aussi à nos protagonistes d’apprendre l’un de l’autre. Naoe apprendra à réaliser sa version de l’aptitude ‘Coup de pied belliqueux’ de Yasuke, et Yasuke apprendra à éliminer discrètement ses ennemis sans les tuer ». Une quête prometteuse, donc, qui permettra de surcroît à Assassin’s Creed Shadows d’apporter des réponses à une question très demandée par la communauté, en plus d’opposer les deux protagonistes du jeu dans un duel très attendu.

Une nouvelle collaboration spéciale en approche

Enfin, Ubisoft annonce finalement que la mise à jour du 25 novembre marquera également le lancement de la seconde collaboration spéciale pour Assassin’s Creed Shadows, sur laquelle plus de détails seront dévoilés dans un futur proche. « On ne vous dira rien pour l’instant, on ne veut pas gâcher la surprise. Mais on a vu les choses en grand » assure néanmoins Simon. Rendez-vous d’ici quelques semaines pour en savoir plus à ce sujet, donc, et dès demain pour la première salve automnale de contenus gratuits d’Assassin’s Creed Shadows.

Source : Ubisoft