Longtemps resté un fantasme des fans historiques de la licence, Assassin's Creed Shadows portait sur ses épaules à la fois les attentes démesurées de la communauté et la pression financière d'un Ubisoft en difficulté. Un an plus tard, le constat est loin d'être catastrophique, contrairement à ce que certains joueurs attendaient, voire le souhaitaient pour les plus malveillants. L'épisode japonais s'est vendu au-delà des espérances selon l'éditeur français, qui annonçait fièrement qu'il s'agissait du jeu le plus vendu le plus rapidement de la licence. Depuis, le studio a déployé de nombreuses mises à jour salvatrices et profité d'un DLC, mais il est prêt à tourner la page et ralentira le suivi. Mais pour ce premier anniversaire symbolique, Ubisoft célèbre l'événement en offrant du contenu gratuit à tous les joueurs d'Assassin's Creed Shadows, ainsi qu'à ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure.

Du contenu gratuit pour tous les joueurs d'Assassin's Creed Shadows

Cela fait désormais un an tout pile que la licence Assassin's Creed a enfin posé ses valises au Japon. Dire que les enjeux autour de cet épisode étaient importants serait un doux euphémisme, mais Assassin's Creed Shadows s'en est finalement plutôt bien sorti, tant du côté critique que commercial. Depuis, Ubisoft n'a eu de cesse d'améliorer le jeu via de nombreuses mises à jour, corrigeant au passage certains des reproches les plus fréquents faits à son lancement, à commencer par le parkour. Que de chemin parcouru pour le jeu que tout le monde pensait déjà perdant et pour souffler sa première bougie, Ubisoft offre du contenu gratuit à tous les joueurs d'Assassin's Creed Shadows, peu importe leur plateforme de prédilection.

Pas besoin de se poser devant Twitch pendant des heures, la manipulation ne prendra que quelques secondes et vous obtiendrez la Lame Adaptative pour Naoe. Il n'y aura vraisemblablement pas besoin de se presser non plus, puisqu'aucune date de fin de validité n'a été communiquée. Que vous possédiez déjà le jeu, que vous comptiez l'acheter plus tard, ou que vous attendiez qu'il rejoigne un service comme PS Plus ou Xbox Game Pass, vous pouvez vous joindre aux festivités, puisqu'il est possible de réclamer ce contenu gratuit d'Asassin's Creed Shadows dès maintenant et de l'utiliser plus tard.

Pour ce faire, voici la marche à suivre pour réclamer ce contenu gratuit d'Assassin's Creed Shadows :

Allez sur le site d'Ubisoft dédié aux récompenses gratuites

Connectez-vous à votre compte Ubisoft

Entrez le code « ACSH-GIFT-YEAR-2026 » dans la case dédiée

» dans la case dédiée Lancez le jeu, la Lame Adaptative se trouvera dans votre inventaire.

Source : Ubisoft