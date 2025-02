Assassin's Creed Shadows est l'une des prochaines grosses sorties jeux vidéo de l'année. Si on se pose encore beaucoup de questions à son sujet, notamment sur l'utilité véritable des deux personnages jouables, la licence semble avoir fait un énorme bond en avant. Un premier aperçu relativement encourageant qui laisse augurer de belles choses.

Pour la sortie, Ubisoft a confectionné un collector avec le jeu, des bonus in-game, un steelbook, un tsuba du katana de Naoe en taille réelle, un parchemin mural, deux lithographies, une carte du monde, un artbook de 76 pages ainsi qu'une statuette de Yasuke et Naoe d'environ 40 cm de hauteur. Mais les fans auront aussi le loisir de se procureur deux jolis collectors abordables dédiés aux protagonistes de ce nouvel épisode. On vous les présente.

Deux collectors de plus pour Assassin's Creed Shadows

À un peu plus d'un mois du lancement d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a montré en vidéo les améliorations graphiques sur PC. Des ajouts qui permettront de rendre le monde encore plus vivant et immersif, et qui prendront en considération les différentes spécificités de cette plateforme. Mais nous sommes plutôt là pour des statuettes de Yasuke et Naoe. Après les répliques du casque de Yasuke et la lame de Naoe, le fabricant Pure Arts a planché sur des statuettes à l'échelle 1/8 des deux protagonistes d'Assassin's Creed Shadows.

Ces statuettes collector d'Assassin's Creed Shadows contiennent toutes deux un éclairage LED, et peuvent ne faire qu'une. En effet, les deux goodies peuvent être connectés, avec un système de branchement commun en USB-C, pour former un ensemble qui se répond avec le côté gauche et le côté droit. Alors que les produits Pure Arts ne font généralement pas dans la dentelle en termes de prix, ces statuettes restent abordables. L'une comme l'autre est vendue au prix de 135€ sur le site officiel de Pure Arts.

La reproduction à l'échelle 1:8 de Naoe d'Assassin's Creed Shadows mesure 26,7 cm de haut, tandis que celle de Yasuke a une hauteur presque identique de 27,3 cm. Si vous précommandez l'une des deux, voire les deux, vous serez livrés pour le quatrième trimestre 2025. Que pensez-vous de ces deux collectors ? Pourriez-vous vous laisser tenter ?

Les statuettes 1/8 Pure Arts d'Assassin's Creed Shadows en vidéo

Pour compléter les images, voici un aperçu en vidéo des statuettes 1/8 de Yasuke & Naoe dans Assassin's Creed Shadows par Pure Arts.

