Deux jours après sa sortie, Ubisoft annonçait qu'Assassin's Creed Shadows avait déjà dépassé les 2 millions de joueurs. Sur Steam, où il s'agit du premier jeu de la franchise à sortir simultanément sur la plateforme de Valve et Ubisoft Connect, il dépassait ce week-end de peu le plus gros pic de joueurs connectés simultanément tenu jusqu'alors par Odyssey. Tant de signaux qui présentaient bien le titre comme un joli carton. Plusieurs données manquaient cependant encore à l'appel pour déterminer dans quelle mesure son lancement s'était bien passé en termes de ventes. Tout cela commence déjà à émerger, ce qui permet de dresser une estampe globalement très positif pour le titre se déroulant au Japon féodal.

Des premiers chiffres sortent de l'ombre après le lancement d'Assassin's Creed Shadows

L'annonce par Ubisoft du palier symbolique de 2 millions de joueurs dépassé deux jours après la sortie d'Assassin's Creed Shadows pouvait laisser entendre qu'une majeure partie provenait de services d'abonnement comme Ubisoft+. En réalité, d'après des données glanées notamment par Video Game Chronicles (VGC), la version PC du titre représenterait 27% des « activations totales ». Le reste proviendrait donc bien de ventes du jeu sur PS5 et Xbox Series.

On apprend notamment par Christopher Dring (Gamesindustry.biz) via son compte Bluesky qu'Assassin's Creed Shadows aurait connu le plus gros lancement physique au Royaume-Uni de 2025, dépassant Monster Hunter Wilds. Il aurait également, en moins d'une semaine, vendu autant de boîtes en Angleterre que Star Wars Outlaws en trois mois. De manière globale, le premier jour de la sortie du dernier gros titre d'Ubisoft représenterait le second meilleur lancement en terme de revenus, juste derrière Valhalla. Enfin, toujours selon VGC, il s'agirait du meilleur premier jour sur le PlayStation Store de l'histoire d'Ubisoft.

Parmi d'autres signes plutôt encourageants s'agissant du lancement d'Assassin's Creed Shadows, on peut citer le fait qu'il s'agit du jeu d'Ubisoft le plus ajouté à la liste de souhait des utilisateurs sur Steam de toute son histoire. De même, qu'il s'agisse d'un signe de curiosité malsaine ou non après les nombreuses polémiques à son sujet, le titre représenterait déjà plus de 11 millions d'heures visionnées sur Twitch. Reste toutefois à voir si un Ubisoft en ce moment dans une tourmente certaine arrivera à rentrer dans ses frais, et on l'espère à générer du profit, sur un Assassin's Creed Shadows qui aura coûté cher à bien des égards au géant français. Il faudra probablement attendre quelques semaines ou mois pour en avoir le cœur net.

Sources : Video Game Chronicles ; Christopher Dring sur Bluesky