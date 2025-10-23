D’ici quelques jours, Assassin’s Creed Shadows apportera un changement majeur à son système de récompenses pour les projets, et cela est loin de plaire à la communauté.

Disponible depuis maintenant plusieurs mois, Assassin’s Creed Shadows continue tranquillement de faire son petit bonhomme de chemin au gré des mises à jour. En effet, comme à son habitude, Ubisoft n’hésite pas à offrir un suivi plus ou moins soutenu au titre, qui a par exemple accueilli l’extension « Traque sur Awaji » le mois dernier, avec plusieurs heures de jeu supplémentaires à la clé. Mais les choses ne s’arrêtent pas là. Un nouveau changement est en approche, et il risque cette fois-ci de faire grincer quelques dents.

Un changement important arrive dans Assassin’s Creed Shadows

Toujours déterminé à retenir les joueurs aussi longtemps que possible sur ses titres, Ubisoft est constamment à la recherche de nouveaux moyens de les pousser à prolonger l’aventure. Et si cela passe bien souvent par l’arrivée de DLC et autres contenus saisonniers gratuits, dans le cas d’Assassin’s Creed Shadows, cela passe aussi notamment par l’appât du gain. Car contrairement à ses prédécesseurs, ce nouvel opus s’accompagne en effet d’une sorte de Battle Pass sauce Assassin’s Creed, à retrouver dans l’onglet « Projets » de l’Animus Hub.

C’est par exemple à travers ce dernier qu’il est possible de remporter l’une des monnaies les plus rares du jeu, les Clés, qui nécessitent pour ce faire de réaliser toutes sortes d’objectifs disséminés sur la map d’Assassin’s Creed Shadows. Et c’est ensuite grâce à elles qu’il est alors possible d’obtenir certaines récompenses auprès de différents vendeurs, telles que des armes, des tenues ou encore de l’équipement. Cela, toutefois, est un processus qui prend du temps… et qui en demandera encore plus à compter du 28 octobre prochain.

Et pour cause, comme l’a confirmé Ubisoft via son serveur Discord, une mise à jour viendra prochainement réduire de près de 75% le nombre de récompenses qu’il sera possible d’obtenir par ce biais dans Assassin’s Creed Shadows. « Depuis la dernière mise à jour de juillet, nous avons augmenté le nombre d'anomalies hebdomadaires disponibles afin que les projets puissent progresser plus rapidement. Pour rééquilibrer ce changement, le 28 octobre, nous réduirons le nombre de Clés disponibles dans le niveau de récompense infini de 400 à 100 » nous dit-on.

Les joueurs partagent leur frustration

Sans surprise, la nouvelle est alors accueillie plus que tièdement par la communauté d’Assassin’s Creed Shadows. Car alors qu’il était déjà difficile d’obtenir suffisamment de Clés pour s’offrir certaines récompenses, comme la tenue d’Ezio par exemple, ce changement à venir rendra le processus encore plus fastidieux. « Nous vous encourageons vivement à activer un autre projet une fois que toutes les récompenses principales ont été réclamées, car c'est un excellent moyen de débloquer du nouveau contenu et d'obtenir plus de clés », précise toutefois Ubisoft.

Pas sûr que cela suffise à calmer la gronde des joueurs. D’autant plus que pour certains, cela semble perçu comme un énième moyen de la part de l'éditeur de pousser à l’achat de microtransactions, les Crédits Hélix étant alors la seule alternative possible pour obtenir rapidement des Clés ou des récompenses au prix élevé. Cela dit, à défaut de vouloir en passer par là, les joueurs d’Assassin’s Creed Shadows pourront prochainement migrer du côté d’Assassin’s Creed Mirage, qui accueillera quant à lui un DLC gratuit le 18 novembre prochain.

Source : Ubisoft (via X)