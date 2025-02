Assassin's Creed Shadows aurait dû sortir courant de ce mois de février, mais avait visiblement besoin d'un peu plus de temps pour peaufiner sa formule, et sortira finalement le 20 mars. Pour compenser, Ubisoft a tout récemment annoncé, à la surprise générale, la présence dans le casting du jeu d'un acteur particulièrement populaire, notamment auprès des fans de la série live-action One Piece de Netflix.

Assassin's Creed Shadows et One Piece ont maintenant un acteur en commun

Comme les précédents opus, Assassin's Creed Shadows nous permettra de rencontrer un florilège de personnages dans sa propre vision du Japon féodal, afin de potentiellement les enrôler dans la Confrérie. Ubisoft vient fraîchement de présenter une de ces éventuelles recrues, incarné en anglais comme en japonais par un acteur de marque. Voici donc Gennojo, représenté par nul autre que Mackenryu Maeda. L'acteur japonais s'est récemment beaucoup fait connaître notamment grâce à sa très convaincante représentation de Zoro dans la série live-action One Piece de Netflix.

L'acteur en profite pour nous en dire plus sur son personnage dans Assassin's Creed Shadows. « C'est un voleur, un fauteur de trouble qui détrousse les riches et puissants et qui... couche avec tout le monde ». En plus d'être une recrue potentielle, il pourrait également s'agir d'une possible romance pour notre shinobi Naoe. Mackenryu semble de son côté plutôt emballé à l'idée d'avoir reçu un rôle pour cette entrée de la licence phare d'Ubisoft dans le Japon féodal.

Certains fans déplorent cela dit le fait que l'acteur n'ait pas eu droit à un rôle plus prépondérant dans le jeu. Il se pourrait cependant que nous croisions Gennojo à plusieurs occasions, et pas seulement dans le cadre d'une simple quête annexe. Pour le savoir, il faudra attendre la sortie d'Assassin's Creed Shadows le 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans le pire des cas, nous retrouverons évidemment Mackenryu dans la Saison 2 de l'adaptation de One Piece... a priori pas avant 2026.

Source : Assassin's Creed sur X.com