C'est en tout cas ce qu'a rapporté Tom Henderson, l'insider bien connu s'agissant notamment des productions d'Ubisoft. D'après lui, les précommandes d'Assassin's Creed Shadows ont démarré sur les chapeaux de roue suite à la diffusion de son premier trailer cinématique la semaine dernière.

Déjà un carton malgré le bad buzz pour Assassin's Creed Shadows ?

Lorsqu'Assassin's Creed Shadows, alors connu sous le nom de code Red, nous laissait miroiter en 2022 le premier jeu de la licence se déroulant au Japon féodal, cela a suscité la curiosité des fans. Depuis son officialisation le 15 mai, les choses ont cependant pris une autre tournure. À l'instar de Star Wars Outlaws, il a déçu les joueurs s'agissant notamment du prix de ses différentes éditions et du besoin d'une connexion Internet permanente.

Même si Ubisoft a en partie répondu aux critiques sur ce dernier point, un autre élément a provoqué un véritable tollé, notamment auprès des férus d'histoire japonaise. Le trailer a en effet confirmé que nous aurons deux personnages jouables. D'un côté Naoe, fille fictive du shinobi légendaire Fujibayashi Nagato. De l'autre Yasuke, un homme d'origine africaine ayant vraiment existé, mais qui n'aurai jamais été samurai. C'est pourtant le rôle qu'il tiendra dans Assassin's Creed Shadows, à l'indignation entre autres des japonais. Malgré ces deux vives polémiques, le titre déjà en précommandes serait un carton, selon Tom Henderson. « Personne dans la connivence n'est déçu par celles-ci », a-t-il en tout cas indiqué.

Un jeu qui convainc en dépit de ses travers ?

Alors que le très bon Prince of Persia: The Lost Crown avait sur ce terrain enregistré des chiffres décevants, tel ne serait apparamment pas le cas au sein d'Ubisoft concernant Assassin's Creed Shadows. Au-delà des polémiques, les fans de la franchise désireux de découvrir cette vision du Japon féodal semblent donc avoir répondu présent. La dualité des personnages, l'une axée sur la furtivité propre aux shinobi, et l'autre axé sur le combat frontal, aurait pu jouer en sa faveur.

Outre cela, Ubisoft nous indique qu'Assassin's Creed Shadows proposera un univers changeant au fil des quatre saisons. En fonction des changements climatiques, un monde ouvert aussi grand qu'Origins s'affichera sous un nouveau jour, avec des possibilités de gameplay radicalement différentes. Nous devrions d'ailleurs voir cette partie du titre à venir le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series plus en détails dans le cadre de l'Ubisoft Forward prévu le 9 juin. Cette démonstration viendra-t-elle encore gonfler le nombre de précommandes en même temps que raviver les polémiques ? L'avenir nous le dira.