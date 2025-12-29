On peut sans doute reprocher un certain nombre de choses à Ubisoft, mais une chose est sûre : sa générosité n’en fait pas partie. Et un jeu comme Assassin’s Creed Shadows peut assurément en témoigner. Depuis sa sortie en mars dernier, le dernier-né de la franchise a en effet multiplié les gestes envers les fans, que ce soit par le biais de mises à jour gratuites, par l’arrivée d’un gros DLC ou encore par l’extension de sa communauté aux joueurs Nintendo Switch 2. Et cela continue en cette période de fêtes avec de jolis cadeaux pour l’ensemble des joueurs.

Assassin’s Creed Shadows vous fait de jolis cadeaux

En effet, comme annoncé par Ubisoft via les canaux officiels de la franchise, les joueurs d’Assassin’s Creed Shadows ont désormais la possibilité d’ouvrir trois nouveaux coffres afin de mettre la main sur certaines des récompenses quotidiennes qui ont pu être manquées. Dans le lot, chacun vous permettra ainsi d’obtenir une récompense unique que vous ne possédez pas encore, aux côtés d’une grande quantité de ressources à utiliser en jeu. Car chez Ubisoft, quand on fait preuve de générosité, on ne fait pas les choses à moitié.

Notez toutefois que cette opération s’inscrit uniquement dans le cadre des fêtes de fin d’année, et qu’elle est donc limitée dans le temps. Cela dit, vous avez largement le temps d'en profiter, puisque celle-ci ne prendra fin que le 8 janvier prochain. De quoi prolonger l’esprit « Assassin’s Christmas », comme l’appelle Ubisoft, et attaquer 2026 comme il se doit avec Assassin’s Creed Shadows. Un titre qui, mine de rien, approche déjà de son premier anniversaire, et qui nous réserve sans doute encore quelques surprises dans les mois à venir.

En attendant, n’oubliez pas non plus que la dernière mise à jour, déployée il y a maintenant deux semaines, s’est accompagnée d’une série de contenus supplémentaires à découvrir. Il est notamment question de nouvelles animations de combat, plus cinématographiques, d’une faille inédite de l’Animus mais également d’un nouveau projet accessible via l’Animus Hub d’Assassin’s Creed Shadows, qui continue donc d’offrir de quoi occuper les joueurs en ces fêtes de fin d’année. On vous avait prévenus : c’est qu’ils sont généreux chez Ubisoft.

Source : Ubisoft