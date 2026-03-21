En dépit des polémiques qui l’ont malencontreusement entouré avant sa sortie et une certaine frange de la communauté gaming qui souhaite désespérément le voir échouer, Assassin’s Creed Shadows a connu un petit succès. Ubisoft s’estime en tout cas satisfait de la réception du public et des ventes du jeu, qui auraient été au-delà de ses espérances. Pourtant, en marge de sa restructuration, l’éditeur français a réduit la voilure côté suivi du jeu et annulé sa seconde extension narrative, initialement prévue pour 2026. Mais à l’occasion du premier anniversaire du jeu, Ubisoft gâte les joueurs et leur fait de beaux cadeaux.

Encore du contenu gratuit pour Assassin's Creed Shadows

Les cadeaux s’enchaînent pour les joueuses et joueurs. Pour célébrer ce premier anniversaire symbolique d’un épisode qui se sera longtemps fait attendre, Ubisoft propose aux fans, comme aux futurs possesseurs du jeu, de récupérer du contenu gratuit. En plus du cadeau fait le 20 mars 2026, toujours disponible, l’éditeur français a reconduit son partenariat avec Twitch pour l’occasion. Le concept vous le connaissez par coeur. En regardant un ou plusieurs streams pendant une durée déterminée, vous serez récompensé par du contenu gratuit à utiliser dans Assassin’s Creed Shadows. Comme toujours, vous pouvez faire tourner les diffusions en tâche de fond et vaquer à vos occupations pendant ce temps-là. Voici donc les contenus gratuits que vous pouvez récupérer, ainsi que les conditions pour en profiter :

Connected Spirit Kosode : regardez un stream pendant 20 minutes

: regardez un stream pendant 20 minutes Spirit Headband : regardez le stream pendant 45 minutes

: regardez le stream pendant 45 minutes Connected Oath Tanto : regardez un stream pendant 1 heure

Contenus gratuits d'Assassin's Creed Shadows offerts

On rappelle que vous pouvez regarder plusieurs diffusions, Twitch comptabilisant le temps de visionnage sur l’ensemble des streams. Il ne faudra en revanche pas traîner, car l’offre est éclair. Vous avez en effet jusqu’au 21 mars avant 20h, heure française, pour récupérer ces contenus gratuits d’Assassin’s Creed Shadows. Pour ce faire, voici la marche à suivre :

Liez vos comptes Ubisoft et Twitch Regardez vos streamers favoris jouer à Assassin's Creed Shadows pendant au moins 2 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note : il faut que la personne qui streame ait la mention « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les 60 minutes passées, vous recevrez une notification.

Rendez-vous sur la page inventaire des Drops. pour réclamer vos cadeaux.

Connectez-vous à votre compte Ubisoft depuis votre version d’Assassin’s Creed Shadows pour recevoir les récompenses

Source: Ubisoft