Ubisoft est presque prêt à parler du futur d'Assassin's Creed Shadows et des prochaines nouveautés gratuites, et donne rendez-vous aux joueuses et joueurs très prochainement.

Alors que Ghost of Yotei a annoncé sa date de sortie sur PC, l'autre jeu qui se déroule au Japon féodal, Assassin's Creed Shadows, continue de tracer sa route. Récemment, les développeurs ont apporté toute une série d'améliorations de qualité de vie avec la mise à jour Title Update 1.0.2 qui a permis l'ajout du support du PSSR sur PS5 Pro qui offre un mode « Équilibré » avec du ray-tracing et un framerate élévé. L’équilibrage des boss a aussi été ajusté au même titre que la vitesse des chevaux dans les villes et de bien d’autres choses.

Assassin’s Creed Shadows prend rendez-vous pour son futur

L’ajout du PSSR pour la version PS5 Pro d’Assassin’s Creed Shadows n’a pas été totalement fluide et Ubisoft a été contraint de déployer une mise à jour Title Update 1.0.3 pour remédier à cela et à d’autres soucis liés au HDR, à des plantages et autres, y compris sur PC où le jeu avait besoin de stabilité. Et ce n’est que le début car le directeur créatif Jonathan Dumont a déjà prévenu que les équipes ont une liste des choses à réaliser en tête. D’ailleurs, on a un peu nouveau sur l’avenir d’Assassin’s Creed Shadows.

Dans une vidéo publiée sur X, le responsable de la communauté a donné rendez-vous aux joueurs pour parler des grosses mises à jour et de nouveautés demandées qui arrivent et voici quand vous allez pouvoir les découvrir. « Salutations Assassins, je m’appelle Dan, je m’occupe de la communauté sur Assassin’s Creed Shadows. Le jeu a été lancé il y a environ un mois, et ça a été passionnant de voir des millions d’entre vous profiter du jeu. Le lancement n’est que le début. Il est maintenant temps de nous tourner vers l’avenir et de vous en dire un peu plus sur nos projets post-lancement. Mais pas tout de suite. Notez dans vos agendas que nous vous en dirons plus la semaine prochaine ».

Pour en savoir plus sur l’avenir d’Assassin’s Creed Shadows, rendez-vous exactement le 30 avril 2025. Le contenu n’est pas encore connu, mais l’utilisateur X a suggéré que de nouvelles quêtes pourraient être ajoutées au tableau des objectifs, mettant en scène des PNJ jamais vus jusque-là dans Assassin’s Creed Shadows. Le premier DLC Traque sur Awaji pourrait aussi donner de ses nouvelles.

Source : compte X Assassin's Creed, TheRealZephryss.