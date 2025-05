Comme annoncé par Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows fera l’objet de plusieurs collaborations spéciales tout au long de l’année. Et la première d’entre elles, qui est en approche, est désormais connue.

Le chemin aura été aussi long que sinueux pour Assassin’s Creed Shadows, mais les résultats parlent aujourd’hui pour eux-mêmes. Présent depuis sa sortie dans le top des meilleures ventes de jeux chaque semaine – en tout cas en France –, le titre semble bel et bien avoir réussi à trouver son public. Pour Ubisoft, l’heure est donc maintenant venue de se consacrer à sa feuille de route pour l’année 1, qui introduira de nombreuses nouveautés aux aventures de Naoe et Yasuke. À commencer par une collaboration pour le moins inattendue.

Assassin’s Creed Shadows x Dead by Daylight

En effet, cela avait été annoncé par le studio il y a deux semaines, Assassin’s Creed Shadows fera l’objet de plusieurs collaborations dans les mois à venir. Pour alors, aucun détail précis n’avait cependant été révélé. C’était tout du moins le cas jusqu’à hier, où un premier teaser a fait son apparition sur les réseaux officiels de la franchise. Et pour sa première collaboration, c’est donc du côté de l’univers de Dead by Daylight que le titre va se tourner. On vous avait prévenus, c’est assez inattendu.

« Entrez dans le brouillard. Une nouvelle quête Dead by Daylight commence. Faufilez-vous à travers les ombres. Survivez à l’épreuve » peut-on alors lire en guise de teasing. Et pour accompagner ce mystérieux message, une courte vidéo est également disponible. Inspirée du menu d’accueil du jeu de Behaviour Interactive, elle montre un homme debout au premier plan, observant les deux protagonistes d’Assassin’s Creed Shadows au loin. Voilà qui s’annonce plutôt intéressant, donc.

Une collaboration encore très mystérieuse

Malheureusement, c’est tout ce dont il va falloir se contenter pour le moment. Car à l’exception de ce qui semble être une date de lancement, fixée pour le 27 mai prochain, ce crossover avec Dead by Daylight joue pour l’instant la carte du mystère. Même si, au vu du message publié, on peut visiblement s’attendre à avoir droit à une nouvelle quête, probablement accompagnée d’une série de récompenses associées. Réponse dans un peu moins de deux semaines. De quoi nous laisser le temps de profiter des dernières nouveautés d’Assassin’s Creed Shadows, en somme.

Source : Ubisoft