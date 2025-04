Le Japon féodal est plus beau que jamais grâce à Assassin's Creed Shadows, ainsi qu'un bon boost de performance qui en met plein la vue. On ne voudra plus jamais y jouer autrement après ça !

Après des mois d'incertitudes tant les polémiques s'enchaînaient, Assassin's Creed Shadows a finalement connu une sortie plutôt satisfaisante. Avec des ventes qui ont vite progressé dans les premiers jours, Ubisoft semble se satisfaire de ce lancement. Qui plus est, l'accueil critique et public est particulièrement favorable. Parmi les points les plus remarquables, on peut sans hésitation mentionner l'environnement, ce que certains joueurs ont très bien compris, vous allez voir.

Assassin's Creed Shadows encore sublimé

Si Assassin's Creed Shadows est un jeu exclusif à la nouvelle génération, ce n'est pas pour rien. Quand on lance le jeu et qu'on commence à se balader dans les paysages japonais, on comprend pourquoi. Les environnements fourmillent de détails et Ubisoft a particulièrement travaillé le rendu pour nous en mettre plein la vue avec un décor digne d'une carte postale.

Et si on vous disait qu'Assassin's Creed Shadows peut-être encore plus beau que ce que vous connaissez avec la version native ? Le créateur de contenu DigitalDreams a enfin donné un petit coup de boost au titre d'Ubisoft pour vous éblouir en 4K et à 180 images par secondes. Bien sûr, on dit merci à la carte graphique RTX 5090 et aux 200 mods appliqués, mais le résultat est bien là.

Dans sa dernière vidéo, DigitalDreams nous embarque à pied et à cheval avec Naoe au cœur des décors foisonnants d'Assassin's Creed Shadows. Les effets de lumière, et le vent surtout, sont encore plus réalistes, en particulier quand on observe comment ils s'adaptent à l'environnement. Dans le même temps, on constate un affinage des textures qui aide à sublimer le tout. On s'y croirait véritablement.

Cela dit, même avec de telles performances, on n'échappe pas à certaines limites. Le travail de DigitalDreams montre aussi combien il est encore compliqué d'avoir un rendu totalement net. Typiquement, vous repérerez de légères traînées laissées par la tenues de Naoe dans ses déplacement. De plus, les mouvements de caméra semblent plus hachés que d'ordinaire, mais ce pourrait aussi être dû à la compression de la vidéo. Pour autant, on ne peut que reconnaître à Assassin's Creed Shadows de rehausser les standards actuels.