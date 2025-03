Contre vents et marées, le lancement d'Assassin's Creed Shadows est finalement bien un carton qui se confirme encore un peu plus chaque jour pour Ubisoft.

Un Ubisoft dans une certaine tourmente depuis quelques temps peut maintenant un peu souffler et pousser un soupir de soulagement. Malgré de nombreux signaux inquiétants avant sa sortie, Assassin's Creed Shadows connaît un lancement réussi et a franchi un nouveau palier symbolique, seulement quelques jours après sa véritable mise en circulation sur PC, PS5 et Xbox Series.

Vague de soulagement dans le Japon féodal d'Assassin's Creed Shadows

Depuis son annonce officielle, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau d'Assassin's Creed Shadows. Entre les nombreuses polémiques, des leaks en tous genres, et des reports de dernière minute pour peaufiner le jeu, on pouvait craindre pour le dernier titre majeur d'Ubisoft un sort similaire à celui de Star Wars Outlaws. Finalement, les choses semblent bien se passer pour Naoe et Yasuke dans le Japon féodal vu par le prisme de l'Animus.

Deux jours après son lancement, Assassin's Creed Shadows dépassait en effet les 2 millions de joueurs, si l'on en croit notamment le compte X.com officiel de la franchise. Sur Steam, le titre dépassait également de justesse le plus gros pic d'utilisateurs connectés simultanément sur un jeu de la franchise avec Odyssey, fixé à 62 069, contre un pic de 64 825 joueurs sur le dernier opus de la série, selon SteamDB. De tels chiffres peuvent cependant paraître assez faibles, compte tenu du fait qu'Assassin's Creed Shadows est le premier de la famille à sortir simultanément sur PC via Steam et Ubisoft Connect. Ceci étant dit, plusieurs sites de vente de clés proposent uniquement un code Ubisoft Connect, où le jeu est par ailleurs disponible via le service d'abonnement du géant français.

La communauté de joueurs PC semble en tout cas l'avoir bien accueilli, puisqu'il affiche sur Steam une moyenne d'évaluations « très positives », avec 81% d'avis positifs sur un total de 8 600 évaluations. Si on ne connaît pas avec une telle précision les résultats d'Assassin's Creed Shadows sur PS5 et Xbox Series, on peut cependant imaginer que le jeu s'y porte également bien. Reste maintenant à voir si ces premiers chiffres encourageants se confirmeront sur la durée, ou si le soufflet va finir par retomber au fil du temps.

