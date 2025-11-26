Disparu de longue date, le projet de série Assassin’s Creed refait aujourd’hui surface avec l’annonce de l’une de ses têtes d’affiche, mais aussi les premiers détails sur le tournage.

Certains n’auraient peut-être pas forcément misé dessus il y a encore quelques mois, et pourtant, Ubisoft l’assure : Assassin’s Creed Shadows a aujourd’hui dépassé toutes ses attentes. En dépit des nombreuses polémiques dont il a été victime, la magie continue donc d’opérer autour de la franchise, qui nous réserve bien d’autres projets à l’avenir. Cela comprend bien sûr le fameux Assassin’s Creed Hexe, encore très mystérieux, le remake plus si secret de Black Flag, et enfin… une série live-action à paraître sur Netflix.

La série Assassin’s Creed trouve l’une de ses têtes d’affiche

Car on aurait presque tendance à l’oublier, mais Splinter Cell ne sera pas la seule franchise d’Ubisoft à faire l’objet d’un partenariat avec la plateforme de SVOD. Comme annoncé en 2020, Assassin’s Creed repassera lui aussi par la case adaptation après le film de Justin Kurzel sorti en 2016, et on connait d’ailleurs maintenant l’une de ses têtes d’affiche : Toby Wallace. C’est en effet ce que nous apprend Netflix dans un nouveau rapport publié sur son site officiel, Tudum, qui annonce l’acteur d’Euphoria et The Bikeriders comme « le premier rôle principal » de la série.

© Lia Toby / Getty Images

Les fans d'Assassin's Creed pourront ainsi retrouver l'acteur australien dans cette nouvelle adaptation, décrite comme « un thriller haletant centré sur la guerre secrète entre deux factions obscures : l’une déterminée à contrôler et manipuler l’avenir de l’humanité, l’autre luttant pour préserver le libre arbitre. La série suit ses personnages à travers des événements historiques marquants, alors qu’ils se battent pour façonner le destin de l’humanité ». On ignore toutefois quel sera son rôle, même si Deadline précise de son côté qu’il s’agira d’un personnage inédit par rapport aux jeux Assassin’s Creed.

D'ailleurs, toujours selon le média, le tournage de la série débuterait courant 2026 et prendrait place en Italie, pays qui servirait de cadre à l’intrigue. Roberto Patino et David Wiener officieront quant à eux en tant que showrunners sur le projet, tandis que Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill, Genevieve Jones et Matt O’Toole en seraient les producteurs exécutifs. Reste maintenant à savoir si cette série Assassin’s Creed parviendra davantage à séduire la critique que le film, qui avait vu sa suite être annulée en raison de ses résultats jugés trop décevants.

Source : Netflix, Deadline