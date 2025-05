Après Shadows et Hexe, Assassin's Creed Scarlet s'annonce comme le futur gros jeu de la licence. Les premiers détails auraient leaké, dont la fenêtre de sortie éventuelle.

Bien conscient que la franchise Assassin's Creed peut être un solide planche de salut pour l'avenir, Ubisoft planche activement sur les futurs opus. À ce jour, entre rumeurs et annonces officielles, on dénombrerait 9 en cours. Certains seraient à des stades déjà avancés, quand d'autres sont encore à un stade très précoce. Dans l'ensemble, un sera particulièrement attendu après Shadows : le projet Scarlet. Justement, de nouveaux détails auraient leaké.

Assassin's Creed Scarlet ne manquerait pas d'ambition

Après la sortie d'Assassin's Creed Shadows en mars dernier, de futurs opus devraient arriver dès la fin de l'année 2025 ou en 2026. Parmi eux, on compte le projet « Jade », un jeu mobile officiellement annoncé se déroulant en Chine, et a priori le remake de Black Flag, sur lequel les équipes travailleraient en interne sous le nom de code « Obsidian ». Mais pour ce qui est de la prochaine grande aventure exclusive, il faudrait patienter un peu plus. Néanmoins, ce fameux 'Scarlet' ne serait pas l'une créations les moins avancées de la franchise.

Selon Insider Gaming, « Assassin's Creed Scarlet » serait le prochain gros action-RPG dans cet univers. C'est-à-dire qu'il reprendrait la formule de gameplay lancée avec Origins en 2017. Plus nos confrères en apprennent à son sujet, plus ils font le rapprochement avec un autre opus en préparation : le projet « Nebula ». À force, tout porterait à croire que les deux titres n'en formeraient finalement qu'un. Entendez par là que Scarlet serait le fameux volet des AC se déroulant entre la Méditerranée, l'Empire Aztèque et l'Inde.

Plus encore, l'informateur réputé Tom Henderson a essayé d'établir la roadmap d'Ubisoft. Selon les échos qui lui sont parvenus, le nouveau gros RPG serait le prochain jeu à paraître après Hexe, l'opus prenant place dans l'Europe du XVIᵉ siècle. Or, ce dernier devrait paraître après la fin du support d'Assassin's Creed Shadows qui, lui-même, doit s'étaler sur deux ans. Cela nous renverrait donc à 2027 + 1 an pour Scarlet, soit 2028.

Assassin's Creed s'est déjà aventuré en Inde en 2016 avec Chronicles. © Ubisoft Entertainment / Climax Studios.