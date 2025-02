Ubisoft vient de surprendre tout le monde. Assassin’s Creed Rogue, sorti en 2014, vient de recevoir une mise à jour inattendue sur PC. Une surprise totale quand on sait que le jeu a déjà plus de 10 ans. Que sait-on exactement, et quelle est la nouveauté au programme ?

Cet Assassin's Creed s'offre une mise à jour plus de 10 ans après

Surprise ! Assassin’s Creed Rogue reçoit une mise à jour. Les succès Steam ont enfin été ajoutés, et bonne nouvelle : ils seront débloqués rétroactivement pour les joueurs ayant déjà terminé le jeu. Si vous ne l’avez jamais essayé, Assassin’s Creed Rogue est un opus un peu à part dans la saga. Contrairement aux autres jeux où l’on incarne un Assassin, ici, on joue un Templier : Shay Patrick Cormac, un ancien membre de la Confrérie qui se retourne contre ses anciens alliés.

Le jeu est sorti dans une période de transition pour la licence. Il est arrivé le même jour qu’Assassin’s Creed Unity, mais uniquement sur PS3 et Xbox 360. C’était une sorte d’adieu à cette génération de consoles, pendant que Unity marquait le passage à la PS4 et Xbox One. Si Rogue n’a pas eu le même succès que ses prédécesseurs, il reste apprécié pour son scénario original et son ambiance qui rappelle Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Les succès Steam enfin disponibles

Dans un message officiel, Ubisoft a annoncé que les succès Steam sont désormais activés sur PC. Et ce n’est pas tout :

Les succès Steam sont maintenant disponibles dans Assassin’s Creed Rogue ! Complétez des défis et revivez le destin de Shay. Si vous avez déjà accompli certains objectifs, les succès seront attribués automatiquement.

Cela signifie que les joueurs ayant déjà progressé dans le jeu verront leurs succès se débloquer immédiatement. Un petit plus qui pourrait donner envie de replonger dans l’aventure. Difficile de savoir pourquoi Ubisoft a décidé d’ajouter cette fonctionnalité si tard. Peut-être pour satisfaire les complétistes, ou tout simplement pour rendre hommage à un jeu un peu oublié.

Source : Ubisoft