En attendant le live-service Assassin’s Creed Infinity, Ubisoft prépare un jeu solo. Et on sait désormais où se déroulera exactement ce prochain Assassin’s Creed.

Hier, la Toile s'enflammait autour d’une rumeur un peu bancale. Un internaute avait déclaré que le prochain Assassin’s Creed se déroulerait chez les aztèques. Face à l’ampleur que prenaient cette information finalement fausse, Jason Schreier a décidé de prendre la parole pour calmer le jeu.

Le prochain Assassin's Creed à Bagdad

Le journaliste de Bloomberg, dont le réputation n’est plus à faire, dément les rumeurs. Assassin’s Creed Rift se déroulera à Bagdad et non dans un environnement aztèque comme le laissaient penser certains bruits de couloir. Rappelons que ce jeu solo servira de mise en bouche en attendant Assassin’s Creed Infinity, le projet live-service qui proposera plusieurs grandes expériences en une. Et selon Schreier aucune de celles actuellement prévues n’a un rapport avec les aztèques.

L’insider a en effet eu vent des deux premiers « jeux/expériences/biomes/ peu importe comment vous les appelez » principaux et aucun d’entre eux ne se déroulent dans un lieu aztèque. La proposition semblait pourtant alléchante et a été réclamée pendant de nombreuses années, mais Ubisoft a visiblement d’autres idées en tête. On devrait en savoir plus dans les semaines qui viennent puisque l’éditeur a confirmé à demi-mots que AC Infinity sera dévoilé à son Ubisoft Forward de septembre. On devrait donc avoir une vision plus concrète du futur de la saga, qui passerait également par un jeu VR : Assassin's Creed Nexus.