Pour Assassin’s Creed, 2026 aura décidément été l’année du changement. Avant d’en venir à la sortie couronnée de succès de Black Flag Resynced le 9 juillet dernier, la franchise phare d’Ubisoft est en effet passée par une grosse restructuration de ses équipes, qui a notamment conduit Jean Guesdon à en reprendre la tête aux côtés de Martin Schelling et François de Billy. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque cinq ans après son départ du studio, Eric Baptizat, directeur d’Assassin’s Creed Valhalla notamment, fait lui aussi son grand retour.

L’équipe d’Assassin’s Creed récupère un vétéran de la franchise

C’est par le biais d’un message posté sur LinkedIn que Guesdon a annoncé la bonne nouvelle. « Après un parcours professionnel remarquable, notamment 16 ans chez Ubisoft puis à la direction du remake acclamé de Dead Space chez EA Motive, Eric Baptizat revient dans la famille Assassin's Creed en tant que nouveau Game Director de la marque », nous apprend-il notamment avec une joie non dissimulée. « Voir quelqu'un avec son expertise, sa rigueur et son esprit de collaboration prendre ce rôle me remplit de confiance et d'une grande excitation pour ce qui attend la marque ».

Une excitation qui, on l’imagine, est également partagée par Baptizat, bien que ce dernier n’ait pas encore officiellement pris la parole au sujet de cette belle promotion. Et nul doute que parmi les fans d’Assassin’s Creed, et plus particulièrement des épisodes Black Flag, Origins ou encore Valhalla, certains seront eux aussi ravis d’apprendre cette nouvelle. « Une très très belle nouvelle, en effet ! C’est plus la Brand Team, c’est la Dream Team » a par exemple répondu notre confrère Thomas Méreur, auteur de deux ouvrages sur la franchise chez Third Editions, sur LinkedIn.

Même son de cloche sur X, où certains d’entre eux célèbrent la nouvelle comme il se doit. « C’est ÉNORME », se réjouit notamment l’un d’eux en apprenant l'information. « Je trouve que c’est bon signe de voir tous les anciens directeurs de jeu des anciens titres revenir », estime un autre de son côté. « J’espère qu’Ubisoft fera revenir tous les vétérans d’Assassin’s Creed afin que la franchise puisse retrouver les forces qui ont fait son succès », déclare enfin un dernier. Même si, comme on pouvait s’y attendre, ce retour ne fait pas non plus que des heureux.

Certains fans accueillent la nouvelle assez froidement

Car dans le lot, certains ne manquent pas de rappeler que Valhalla reste probablement l’un des pires épisodes d’Assassin’s Creed à leurs yeux. Forcément, retrouver l’un des directeurs du projet à la direction de la marque a donc de quoi provoquer quelques craintes. « Renvoyez cet idiot, il n’a rien fait de bon à part le Black Flag original », affirme de ce fait, non sans virulence, l’un des fans sur X. « Allô, on n’a pas besoin de lui ; qui a demandé ça ? ». « Valhalla ? Nous sommes foutus », déplore un second, tandis qu’un troisième s’inquiète de son « bilan catastrophique » jusqu’ici.

Mais parce que les faits sont toujours plus forts que les opinions personnelles, rappelons qu’en plus d’avoir travaillé sur Black Flag, aka l’un des épisodes préférés des joueurs d’Assassin’s Creed, Origins comme Valhalla figurent eux aussi parmi les titres ayant le mieux fonctionné de la franchise. Pas étonnant, donc, qu’Ubisoft ait demandé à l’un des talents ayant contribué à leur donner naissance de revenir dans l’équipe. Reste maintenant à voir comment s’en sortira la fameuse « dream team » à l’avenir, en sachant que de nombreux projets sont déjà en préparation.

Source : Ubisoft