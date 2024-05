Assassin's Creed, la licence qui nous fait voyager dans le monde et dans l'histoire, s'apprête à accueillir un nouvel opus, et pas des moindres. De fait, nombre de fans attendaient un épisode se déroulant au Japon, et c'est en passe de devenir une réalité avec Assassin's Creed Red, officiellement renommé “Assassin's Creed Shadows”.

Ce nouvel opus majeur ne s'était jusqu'à présent montré que par petites touches. Mais, il s'apprête à se dévoiler concrètement cet après-midi, Ubisoft nous ayant donné rendez-vous à 18 heures pour la traditionnelle bande-annonce cinématique. Or, avant même cette diffusion, le jeu est victime de nouvelles fuites.

Assassin's Creed Red au grand jour malgré lui

Il y a quelques heures, les premiers visuels officiels d'Assassin's Creed Red, dit Shadows, ont été victimes de leaks sur la toile. Ainsi, sur Resetera, nous avons découvert plusieurs artworks mettant en scène les deux personnages présumés jouables : Naoe, la kunoichi (une femme ninja) et Yasuke, le samurai noir qui a marqué l'histoire.

© Ubisoft.

On les découvre en plein champ de bataille plus en détails dans leur costume respectif, notamment avec leurs accessoires. Naoe, au premier plan, est armée d'un kusarigama. C'est une arme blanche typiquement japonaise d'origine paysanne, car elle associe une faucille à une chaîne lestée. À la ceinture de l'héroïne, on remarquera une petite bourse ainsi que plusieurs bombes.

Yasuke, quant à lui, est identifié par son armure de samurai. L'homme se tient dans une posture de combat, près à en découdre avec son Katana. Contrairement à Naoe, dont la capuche colle parfaitement avec l'identité des Assassins, lui semble plutôt s'inscrire dans la lignée des derniers héros de licence, moins furtifs.

© Ubisoft.

© Ubisoft.

Enfin, un dernier artwork associe le logo, qui a également fuité, encadré du profil de chacun des deux personnages. Plus sobre, cet ultime visuel a de grandes chances d'être l'écran de chargement officiel du jeu. Bien que plus sobre et plus sombre, lui aussi met en exergue la couleur rouge, qui donnait son nom de code à Assassin's Creed Red.