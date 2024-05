Annoncé pour la première fois lors de l'Ubisoft Forward de 2022, Assassin's Creed Red devrait faire une apparition très remarquée à celui de cette année. Il s'agira certainement de l'une des pièces maîtresses de la conférence du géant français. Voici tout ce que l'on s'attend à y voir.

Assassin's Creed Red va dégainer sa lame Tanto

Pour beaucoup de fans de la licence, l'idée qu'Assassin's Creed Red se déroule au Japon féodal a déjà de quoi séduire. Le Pays du Soleil Levant semble en effet être une destination de choix pour en explorer l'histoire aux commandes d'un assassin. En plus de proposer pour la première fois de visiter le Japon, le prochain jeu d'Ubisoft devrait d'ailleurs se démarquer des autres titres sur ce point. Nous pourrons en effet incarner deux personnages : Yasuke, un Samurai/Ronin ayant véritablement existé, et Naoe, une Kunoichi (le pendant féminin des Shinobis). À l'instar de Ghost of Tsushima, nous pourrons donc alterner entre un gameplay plus rentre-dedans, et un gameplay centré sur la discrétion.

À ce sujet, l'Ubisoft Forward prévu le 10 juin prochain sera l'occasion d'enfin voir le gameplay d'Assassin's Creed Red en action. Nous pourrons ainsi voir comment s'articulent les deux protagonistes, dans un RPG en monde ouvert faisant la part belle à l'exploration. Le titre très attendu d'Ubisoft devrait également intégrer des mécaniques de construction de bases. Cela devrait également faire partie de la présentation à venir.

Assassin's Creed Red : le jeu qui va mettre tout le monde d'accord ? © Ubisoft

Qu'attendre d'autre lors de l'Ubisoft Forward ?

Outre une longue et exhaustive séquence de gameplay, les fans attendent certainement de connaître la date de sortie d'Assassin's Creed Red. Puisque son développement est quasiment terminé, celle-ci devrait également être révélée lors de l'Ubisoft Forward. Pour l'heure, nous ne disposons que d'une fenêtre assez proche : entre octobre et novembre 2024. La conférence du géant français sera donc l'occasion de préciser celle-ci. De nombreux jeux estampillés Assassin's Creed sont par ailleurs actuellement dans les cartons. Nous pourrions donc également en apprendre plus à leur sujet. On pense notamment à l'intrigant Hexe, attendu courant 2026.

Il ne devrait par ailleurs pas s'agir de la seule franchise phare d'Ubisoft à assurer le spectacle le 10 juin prochain. Star Wars Outlaws représentera également un gros morceau de la présentation. De nombreux signaux suggèrent également qu'un certain Splinter Cell Remake en profitera pour enfin sortir de l'ombre. Avec un tel programme potentiel, la conférence du géant français est donc attendue au tournant. Rendez-vous dans un petit mois pour voir ce qu'il en est réellement.