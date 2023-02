Assassin’s Creed Red a enfin été annoncé à l'Ubisoft Forward 2022. Il emmènera les joueurs dans une destination que tout le monde attendait et si les informations autour du projet sont maigres, on peut toujours compter sur les leakers pour partager quelques détails à l’avance.

C’était un jeu attendu de longue date. Le 10 septembre 2022, Ubisoft levait le voile sur Assassin’s Creed Red à l’occasion de son événement commémorant les 15 ans de la licence. Un épisode qui emmènera les joueurs en plein cœur du Japon féodal, doux rêve des fans et setting réclamé corps et âme depuis des années. Alors que peu de détails officiels sont connus à son sujet, des échos du développement en interne parviennent de temps en temps jusqu'aux oreilles des joueurs.

Deux personnages jouables pour Assassin’s Creed Red

A peine annoncé, Assassin’s Creed Red était déjà en fâcheuse position. Il y a quelques mois, le jeu aurait été dans une passe difficile à cause de la position de Jonathan Dumont, un employé qui avait l'objet d'une enquête pour ses comportements abusifs et toxiques, qui s’est vu confier les rênes du projet. Le grand public avait lui aussi fait connaître sa déception, mais la discorde interne aurait été telle que certains employés auraient expressément demandé à ne pas travailler sur AC Red pour cette raison. Les choses semblent néanmoins enfin sur la bonne voie selon les retours reçus par Tom Henderson (via Insider Gaming).

Non content d’avoir dévoilé à l’avance quatre nouveaux jeux de la licence, l’insider a également partagé quelques morceaux d’informations autour d’Assassin’s Creed Red. Le jeu se déroulant au Japon mettrait alors en scène deux personnages jouables, qu’on imagine de deux genres différents. Reste à savoir si l’exécution sera plus proche d’un Assassin’s Creed Odyssey où les deux protagonistes existaient dans le récit en étant frère et sœur ou de Valhalla où il s’agit d’un simple choix préférentiel. Shinobi oblige, l’épisode serait centré principalement sur l’infiltration, sans que l’on n’en sache plus à ce sujet.

Ce qu’affirme Tom Henderson en revanche, c’est qu’Assassin’s Creed Red est déjà bien avancé et en bon état. Ubisoft Quebec viserait alors une sortie en 2024 si l’on en croit cette même source. On rappelle que le leaker aux informations rarement erronées a également dressé la liste de quatre nouveaux projets prévus pour les prochaines années. L’éditeur français miserait gros sur la licence et prévoirait un retour du cycle de sortie annuel avec des titres drastiquement différents d’une année à l'autre.