Les fans l’ont attendu et il a enfin été annoncé. Fantasme de certains membres de la communauté, Assassin's Creed Red emmènera les joueurs en plein Japon féodal. Peu de détails sont pour l’heure connus quant à cette nouvelle production qui ne devrait pas arriver avant quelques années. En revanche, il semblerait que les choses soient compliquées en interne.

Des soucis de développement pour Assassin's Creed Red ?

A peine annoncé, Assassin's Creed Red serait déjà dans la tourmente. Quelque temps après l’officialisation du projet, une enquête de TheGamer laissait entrevoir une discorde en interne. En cause, Jonathan Dumont, un employé qui avait l'objet d'une enquête pour ses comportements abusifs et toxiques et qui se voit confier les rênes du jeu au Japon. Le grand public avait fait connaître sa déception, mais également plusieurs salariés d’Ubisoft qui ne souhaitaient pas travailler sur le jeu et donc avec lui. Malheureusement, les choses ne semblent pas s’arranger.

Les sources de Tom Henderson (via InsiderGaming) indiquent en effet que Assassin's Creed Red rencontre plusieurs problèmes de développement. Lesquels ? L’insider n’a pas précisé ce qui lui avait indiqué, mais il y a de fortes chances que cela soit dû au départ de plusieurs employés. A l’inverse, Assassin’s Creed Hexe se porterait bien. Le jeu qui devrait être axé sur la chasse aux sorcières aurait reçu des retours extrêmement positifs lors des phases de validation de concept. A tel point qu’il pourrait entrer en production très bientôt.

Selon ces mêmes sources, le jeu au Japon était prévu pour le courant 2024 et Hexe en 2026. Cependant compte tenu des difficultés actuelles d'Assassin's Creed Red, les deux prochains épisodes pourraient être repoussés. Dans un cas comme dans l’autre, il faudra néanmoins patienter avant de pouvoir découvrir ces deux épisodes, qui seront disponibles dans Assassin’s Creed Infinity, le futur hub regroupant l’ensemble des expériences.