Demain à 18h (heure française), Ubisoft prendra officiellement la parole au sujet d’Assassin’s Creed Black Flag Remake, un nouveau titre extrêmement attendu par les fans de la licence. En effet, ce dernier a beau être victime d’une pluie de leaks depuis des mois, à l’instar par exemple des premières images du trailer dévoilées hier sur la toile, cela n’empêche pas le public de s’impatienter à l’idée d’en savoir plus à son sujet. En sachant que, à en croire de nouvelles informations, ce remake d’Assassin’s Creed pourrait bien n’être que le premier d'une longue série.

Un autre remake d’Assassin’s Creed serait en développement

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Insider Gaming dans un nouvel article encore une fois dédié à des leaks issus de la future présentation de Black Flag Remake. « Il a été rapporté à Insider Gaming qu’au moins un autre jeu Assassin’s Creed serait en cours de développement sous forme de remake, et que la réalisation de futurs remakes dépendra du succès de Black Flag Resynced » peut-on en effet lire dans les colonnes du média qui, au vu de l’engouement déjà suscité par ce dernier, estime qu’il s’agira sans aucun doute d’un « franc succès ».

À l’instar de Capcom avec Resident Evil et de Konami avec Silent Hill, Ubisoft pourrait ainsi à son tour multiplier les remakes d’Assassin’s Creed dans les années à venir, de sorte à pouvoir alterner entre les nouvelles sorties et le retour des épisodes les plus emblématiques. Et même si cela reste pour l’instant à prendre avec les pincettes de rigueur, ce n’est pas sans rappeler les propos tenus par Yves Guillemot en 2024, qui affirmait déjà leur intention de « revisiter certains des jeux qu’[ils ont] créés par le passé afin de les moderniser ».

© Ubisoft Montreal / Ubisoft Entertainment

Les fans rêvent déjà du retour d’Ezio

Maintenant, la grande question que les fans d’Assassin’s Creed se posent certainement, c’est quels opus remaker après Black Flag Resynced ? Et au vu des réponses sur ResetEra, une certaine tendance semble déjà se dégager autour de la trilogie Ezio, même si certains espèrent aussi que le premier opus y aura droit. « Le premier Assassin’s Creed était assez rudimentaire » souligne par exemple un internaute. « Il a posé les bases d’Assassin’s Creed 2 et d’Ezio, qui ont fait de cette série ce qu’elle est aujourd’hui ».

« Dans mon monde idéal, ils iraient à fond sur Ezio et regrouperaient ses deux suites en une seule expérience » rêve un autre fan. « Ces trois jeux mis bout à bout, c’est encore assez maigre selon les standards d’Ubisoft, et ce serait génial de réinterpréter ces campagnes sous la forme d’un long arc narratif ». « Il faut que ce soit Assassin’s Creed 2, vu le nombre de gens qui considèrent Ezio comme le visage de la franchise » assure enfin un dernier. Mais qu’en sera-t-il réellement ? Réponse après la sortie, on l’espère, couronnée de succès de Black Flag Remake.

Source : Insider Gaming