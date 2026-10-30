Assassin's Creed Black Resynced a rencontré un bel accueil, faisant même mieux commercialement que certains des récents jeux de la saga. Pour autant, Ubisoft reconnaît qu'il n'y a pas d'autre projet de remake parmi ses équipes actuellement. L'éditeur a pris la parole pour clarifier la situation et ne pas laisser les gens espérer ce qui n'arrivera pas, du moins dans l'immédiat.

Ubisoft confirme qu'aucun autre remake Assassin's Creed n'est en développement

Conscient que cela risque d'en refroidir plus d'un, Ubisoft a tout de même voulu mettre les choses au clair. Compte tenu de l'attente qu'il y a eu autour d'Assassin's Creed Black Flag Resynced et des spéculations sur le prochain épisode qui pourrait avoir droit à son remake, l'éditeur français s'est dit qu'il valait mieux être envers la communauté quitte à créer la déception. Il a donc fait le point dans un communiqué :

Aujourd'hui, nous souhaitons être transparents sur le fait qu'aucun remake de jeu Assassin's Creed n'est actuellement en cours de développement. Nos équipes se concentrent déjà sur le prochain chapitre des jeux Assassin's Creed, et notamment sur des projets dont vous n'avez pas encore entendu parler, dans de nouveaux environnements, avec des histoires inédites.

Alors que nous étions beaucoup à rêver déjà d'une version new gen des aventures d'Ezio ou une refonte digne de ce nom du tout premier Assassin's Creed, ce ne sera finalement pas le cas. Aucun autre remake en vue donc, mais Ubisoft ne ferme pas complètement la porte. L'éditeur français a en fait d'autres priorités et elles s'entendent parfaitement on doit dire.

On comprend en réalité qu'Ubisot veut d'abord sécuriser la production et le lancement d'Assassin's Creed Hexe, le prochain épisode. Il nous apprend également que d'autres projets inédits sont en préparation pour la licence. À défaut de nous faire miroiter un remake qui n'arrivera pas, l'éditeur nous tease à la place de futures aventures au sein de la Confrérie. Même si cela doit faire des déçus parmi les fans, c'est au moins une manière de nous dire que la saga est encore bien vivante.

Edward Kenway peut se reposer dans son remake solitaire. © Ubisoft