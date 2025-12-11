Malgré sa popularité toujours bien vive, la saga Assassin's Creed comprend qu'il faudra penser davantage à ses fondamentaux pour rester au top dans le cœur des fans.

Quoiqu'en dise ses détracteurs, Assassin's Creed Shadows est un succès pour Ubisoft. Le jeu aurait même dépassé les attentes de l'éditeur. Cela dit, s'il a conquis plus de 5 millions de joueuses et joueurs d'après les chiffres de cet été, il aurait pu aller encore plus loin dans sa proposition. Comme ses récents prédécesseurs, il est passé à côté d'un aspect particulièrement apprécié des fans, et ce, malgré des efforts évidents. À ce titre, la licence devrait apprendre de ses erreurs pour palier ce manque à l'avenir si on en croit les dernières déclarations.

Assassin's Creed ne peut plus faire l'impasse sur cette mécanique

Avec Shadows, la licence Assassin's Creed souhaitait renouer avec les fans de la première heure sans pour autant délaisser les nouveaux joueurs arrivés avec la formule plus RPG. Ce compromis aura certainement bridé une part des équipes dans la conception des mécaniques de gameplay. De fait, elles devaient trouver le bon équilibre entre une Naoe plus proche d'une prise en main à l'ancienne et un Yasuke fidèle à l'esprit post-AC Origins.

De ce fait, Ubisoft a pu remettre au goût du jour des mécaniques adorées des fans, comme la lame secrète et surtout le parkour. Cependant, ce dernier point n'a pas convaincu tout de suite. Le studio a donc cherché à développer ce système de déplacement à grand renfort de mises à jour. En ce sens, l'assistant game director et responsable du post-lancement de Shadows, Simon Lemay-Comtois, a tiré des leçons.

À l'occasion d'un entretien avec GamesRadar, Lemay-Comtois le dit au et fort : « faisons réellement évoluer le parkour ». Il a compris durant la production de Shadows combien le public était attaché à cette mécanique et à quel point elle faisait partie de l'ADN de la licence. C'est pourquoi, s'il avait un conseil pour Ubisoft Montréal et le développement d'Assassin's Creed Hexe, ce serait celui-ci :

Accorder plus d'attention au parkour pour en faire un pilier des prochains jeux. Nous essayons de rectifier cela depuis le lancement de Shadows et de faire passer le message en interne que le parkour est important. Simon Lemay-Comtois, pour GamesRadar.