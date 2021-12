Au mois d'août, Ubisoft surprenait son monde en annonçant une nouvelle mise à jour d'Assassin's Creed Odyssey, afin de rendre l'aventure antique de 2018 toujours plus fluide, en 60 FPS qui vont bien sur Playstation 5 et Xbox Series X|S. Le géant français continue aujourd'hui son voyage dans le temps en faisant un sort à Assassin's Creed Origins plus de quatre ans après sa sortie.

Aux Origins de la fluidité

Parce que l'humanité semble ne jamais se lasser du concept, le 21 décembre était "l'Assassin's Creed Day", et l'occasion était trop belle d'honorer la série, bien-au delà de sa brûlante actualité :

Que vous soyez un joueur de longue date ou que vous veniez de découvrir Assassin's Creed, nous tenons à vous remercier de faire partie de cette communauté. Votre soutien continu, votre passion et votre vigilance nous rendent humbles tous les jours. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur Assassin's Creed Valhalla et son futur enthousiasmant. Nous envisageons également d'ajouter le support du 60FPS pour Assassin's Creed Origins, alors restez à l'écoute !

La rétrocompatibilité d'Assassin's Creed Origins sur Playstation 5 et Xbox Series X|S devrait donc bientôt permettre de redécouvrir les aventures originelles d'Aya et Bayek dans de bien meilleures conditions.

Si tu m'assassin's aussi souvent

La série continuera donc à faire l'actualité en 2022, puisqu'en plus de ce patch de derrière les fagots, rappelons qu'Assassin's Creed Valhalla s'enrichira dès le 10 mars de cette même année du "plus gros DLC de tout la saga" : L'Aube du Ragnarök. Cet entretien sur la durée préparerait-il l'arrivée (lointaine) d'Assassin's Creed Infinity et son modèle persistant ?