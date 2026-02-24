Les choses bougent du côté d’Assassin’s Creed. Alors que cela fait des mois maintenant que les rumeurs s’accumulent autour de l’arrivée d’un potentiel remake de Black Flag, Ubisoft continue pour l’heure de garder le mystère vis-à-vis de ce projet. Tout ce que l’on sait, c’est que plusieurs jeux sont effectivement en préparation, avec notamment « des expériences solo et multijoueur » si l’on en croit les dernières déclarations d’Yves Guillemot. Et pour chapeauter tous ces projets, l’heure est alors venue pour Vantage Studios de mettre en place une nouvelle équipe de choc.

Assassin’s Creed s’offre un nouveau trio de direction

Oui, plusieurs mois après le départ de Marc-Alexis Côté, qui n’était visiblement pas si volontaire que ce qu’Ubisoft a bien voulu nous le faire croire, l’éditeur a annoncé hier la nomination de trois nouvelles personnes à la direction d’Assassin’s Creed. Leur rôle : « [mettre] en œuvre la vision à long terme, l’ambition créative et la croissance » de la marque dans les années à venir. Et pour ce faire, Vantage Studios n’a alors pas hésité à aller chercher d’anciens vétérans de la licence afin de lui assurer le meilleur avenir possible.

Martin Schelling, que l’on a pu voir à l’œuvre sur des opus comme Assassin’s Creed Revelations, Black Flag, Origins et Valhalla a ainsi été nommé directeur exécutif de la marque, dont il devra assurer la stratégie globale et la vision à long terme. Jean Guesdon, nommé directeur de contenu, dirigera de son côté la direction créative globale d’Assassin’s Creed. Il soutiendra les jeux individuels et guidera l’avenir de la marque après avoir occupé le rôle de directeur créatif sur des épisodes charnières comme Assassin’s Creed Origins et Black Flag.

Enfin, François de Billy est quant à lui nommé directeur de l’excellence de production. Un poste grâce auquel il pourra renforcer les pratiques et l’exécution de la production. Là encore, il s’agit d’une personnalité que l’on a pu retrouver à l’œuvre sur des jeux comme Assassin’s Creed Valhalla et Origins, et dont l’expertise n’est donc plus à prouver selon Vantage Studios. « Il est reconnu en interne pour sa capacité à optimiser les processus et éliminer les frictions dans les flux de production complexes », nous dit-on notamment à son sujet.

Un nouveau chapitre « ambitieux » pour la franchise

Une véritable équipe de choc, donc, dont Ubisoft vante la collaboration « dans les domaines de la création, de la production et de la stratégie de marque » au fil des dernières années, et qui rejoindront très prochainement l’équipe de direction d’Assassin’s Creed aux côtés d’Andrée-Anne Boisvert (productrice des initiatives inter-marques) et Lionel Hiller (vice-président de la stratégie de lancement et de commercialisation). De quoi démarrer « le nouveau chapitre ambitieux de la marque » sous les meilleurs auspices selon l’éditeur. On ne demande qu’à voir.

