En plus des jeux Assassin's Creed déjà connus, Ubisoft en aurait encore de nouveaux dans les cartons dont un plutôt prometteur, selon un récent leak sur le sujet.

Pendant que les fans attendent toujours d’en savoir plus sur Assassin’s Creed Hexe, qui aurait, selon de récents leaks, subi un nouveau report interne d’un an, repoussant probablement sa sortie à 2028, Ubisoft travaillerait sur d'autres projets autour de sa licence phare, en plus notamment de Invictus et de Jade. Selon un nouveau leak, le géant français plancherait en effet sur deux autres projets non annoncés bien distincts : un épisode dans la Rome antique et un jeu mobile à Jérusalem. Deux destinations qui ne manqueront pas de parler aux joueurs de la première heure.

Un nouveau jeu Assassin's Creed à la Origins et Odyssey dans la Rome Antique ?

Ce nouveau leak autour d'Assassin's Creed nous provient du créateur de contenu français J0nathan, habitué de la licence, qui est à l’origine de ce leak. Selon lui, le jeu qui succèderait à Hexe sur PC et consoles porterait le nom de code Mars et se déroulerait dans la Rome Antique. Il affirme tenir ces informations de deux sources ayant accès aux systèmes internes d’Ubisoft.

Pour l’heure, les détails restent maigres. Mars se présenterait toutefois comme un Assassin’s Creed traditionnel, mais son histoire, son héros et son gameplay demeurent inconnus. Compte tenu de son cadre qu'est la Rome Antique, on peut cela dit tabler sur un lien assez évident avec les épisodes mythologiques qu'étaient Origins et Odyssey, qui se déroulaient dans la même période historique, mais respectivement en Égypte et en Grèce. Rappelons par ailleurs que Rome n’est pas une inconnue pour la saga grâce Brotherhood, quoique dans une Rome de la Renaissance, en 1499.

Autre point intéressant : d’après le YouTubeur, Assassin's Creed Mars pourrait raccrocher d’une manière ou d’une autre les wagons avec la future série Netflix d'adaptation de la franchise, qui devrait également placer son intrigue dans la Rome Antique.

Un nouveau jeu direction Jérusalem, mais cette fois au format mobile ?

Le second projet Assassin's Creed évoqué par j0nathan serait bien plus modeste. Nommé Pocket, il s’agirait d’un nouvel épisode mobile se déroulant à Jérusalem. Un clin d’œil évident aux origines de la licence, puisque le tout premier Assassin’s Creed, sorti en 2007, emmenait déjà Altaïr dans cette ville pendant la Troisième croisade.

Quelques bribes d’informations circulent déjà sur ce titre. Son gameplay pourrait s’inspirer des défis de maîtrise d’Assassin’s Creed Valhalla, et une certaine Myriam se présenterait comme la mentore du personnage principal. On ignore en revanche si Pocket aura un lien scénaristique avec le premier opus ou d'autres épisodes de la franchise.

En attente de confirmations officielles autour de ces prétendus nouveaux projets Assassin's Creed

Comme toujours, il convient bien sûr de prendre ces nouvelles révélations avec les pincettes de rigueur. Rien de tout cela n'est en effet officiel. Bien qu'Ubisoft ait bel et bien confirmé travailler sur de nouveaux jeux Assassin's Creed non annoncés, rien ne confirme pour l'instant qu'il s'agit bien des noms de code Mars et Pocket susmentionnés.

Il vaut donc mieux attendre des nouvelles concrètes d'Ubisoft à leur propos pour en avoir le cœur net. Compte tenu toutefois des récentes restructurations internes et les bouleversements qu'elles ont visiblement engendrées, il se pourrait que tous les projets autour de la franchise Assassin's Creed connaissent un train de retard. Si Hexe a par exemple véritablement connu un report en interne d'un an, cela pourrait repousser d'autant l'arrivée d'Invictus et des autres titres prétendument également en développement. Patience est cependant de mise pour tirer tout cela au clair.

© Ubisoft

Source : j0nathan sur YouTube