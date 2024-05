Plus précisément, le leak concerne Assassin's Creed Infinity, le fameux hub qui doit chapeauter tous les jeux de la licence. Cette révélation est momentanément apparue sur X.com, avant que le compte ayant partagé ces informations ait été suspendu. Ses propos ont ensuite été rapportés sur ResetEra. Un voile de mystère qui ajoute potentiellement du crédit à ce qui a été partagé.

Assassin's Creed Infinity refait parler de lui

La première fois que nous avons entendu parler d'Assassin's Creed Infinity, c'était en 2021 via un leak de Bloomberg. Nous pensions alors qu'il s'agirait d'un autre jeu dans la prolifique licence d'Ubisoft. Le géant français a toutefois révélé l'année suivante qu'il s'agirait en réalité d'un hub pour rassembler tous les futurs jeux dans l'Animus. Nous pourrions avoir une sorte d'avatar dans le présent, qui se branchera à la fameuse machine pour explorer les histoires de chaque jeu. Il serait même question de pouvoir reprendre de là notre progression dans chacun, au lieu de les lancer individuellement. Il s'agirait également d'une première base pour uniformiser le multijoueur sur cette série majoritairement solo.

L'histoire se répète en 2024, et c'est un nouveau leak qui nous en apprend davantage à son sujet. Infinity serait déployé en même temps qu'Assassin's Creed Shadows, soit le 15 novembre. Il accueillera par la suite l'intrigant Hexe et plus tard encore Invictus. Rien de bien alarmant pour l'instant, en somme. Toutefois, il se pourrait que ce hub présente un système d'abonnement mensuel et des éléments bien connus (et honnis ?) des jeux-services comme des microtransactions. Une zone appelée « L'Échange » nous proposerait des achats journaliers et hebdomadaires pour les différents jeux en son sein. En l'occurrence, nous pourrions au départ avoir droit à des offres cosmétiques pour Naoe et Yasuke, les deux protagonistes de Shadows.

Une « ombre » se profilerait-t-elle pour la franchise iconique du géant français ? © Ubisoft

Un Projet qui laisse perplexe, mais...

Autre élément qui pourrait faire grincer des dents : les « Projets ». Ceux-ci fonctionneraient comme des Battle Pass courts offrant une nouvelle trame narrative dans les jeux supportés par Assassin's Creed Infinity. Cela permettrait d'injecter ces DLC (potentiellement payants) de manière régulière. Rappelons toutefois qu'il s'agit du leak d'un compte depuis suspendu. Il convient donc de prendre ces informations avec de prudentes pincettes en attendant une confirmation officielle. Nous pourrions d'ailleurs entendre à nouveau parler de ce fameux hub lors de l'Ubisoft Forward prévu le 10 juin.