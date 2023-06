Assassin's Creed Mirage fera ses débuts sur PS5, Xbox Series X|S et PC le 12 octobre 2023. Un nouvel épisode qui promet un retour aux sources avec une aventure plus linéaire. Et après ? Ubi a de grands projets avec une série de jeux dans des univers différents. L'un d'eux a enfin été annoncé et il est très spécial.

Assassin's Creed Nexus annoncé, la franchise bousculée

Pour éviter un nouveau leak et préparer les fans, Ubisoft annonce Assassin's Creed Nexus. Un titre à la fois très familier et très éloigné des habitudes de la série. En effet, cet épisode se distinguera de deux manières. Déjà, on pourra jouer différents héros iconiques de la franchise à l'image d'Ezio Auditore (AC2), Connor et Haytham Kenway (AC3) ainsi que Kassandra (AC Odyssey). Ces quatre personnages emblématiques seront tous jouables à travers un jeu VR. Une première pour Assassin's Creed.

Les héros se partageront la vedette de manière plutôt équitable au cours de seize missions. Même s'il s'agit d'une production en réalité virtuelle, Assassin's Creed Nexus respectera l'héritage de la licence. Selon Tom Henderson, qui avait spoilé la surprise, on retrouverait les mécaniques qui font partie de l'ADN de la saga. À savoir de l'infiltration, des sauts de la foi en immersion totale, du parkour et des combats semblables à ce que l'on connaît. En termes d'équipement, on pourrait se battre à l'épée, lancer des couteaux, abattre des ennemis avec des carreaux d'arbalète ou encore jeter des bombes fumigènes pour se sauver tel un ninja.

Assassin's Creed Nexus offrirait des déplacements via la téléportation ou de façon classique avec les sticks. Deux types de commandes très répandus en VR. En revanche, n'attendez pas un jeu en monde ouvert. Les 16 missions du jeu se dérouleront, si les informations se vérifient, dans des niveaux linéaires. Une nouvelle qui fera sûrement plaisir à celles et ceux qui font une overdose des open world.

Une présentation à l'Ubisoft Forward 2023

Toutefois, mauvaise nouvelle, aucune image ni de trailer pour cette annonce. La présentation complète aura lieu ce lundi 12 juin 2023 à 19h00 lors de l'Ubisoft Forward 2023. L'une des conférences principales du Summer Game Fest 2023. « L'emblème d'Assassin's Creed Nexus... et ses secrets. Etes-vous prêts à vous lancer dans la réalité virtuelle et à devenir un Maître Assassin ? Rendez-vous lors de l'Ubisoft Forward, le 12 juin prochain, pour une révélation complète ».

Un showcase Ubi qui sera donc très orienté sur la franchise étant donné qu'Assassin's Creed Mirage passera aussi faire coucou. Vu la date de sortie assez proche, on peut espérer une longue vidéo de gameplay et peut-être un éclaircissement sur une récente découverte. Dans son évaluation, l'ESRB, l'organisme de classification américain, a mentionné des microtransactions pour le jeu. « Achats in-game » peut-on lire dans la description. Une découverte étonnante dans la mesure où Ubisoft avait affirmé qu'il n'y aurait rien de tout cela. Est-ce qu'il y aura finalement des achats avec de l'argent réel mais purement cosmétiques ? Verdict la semaine prochaine, si Ubi aborde le sujet durant sa conférence ou les jours suivants.