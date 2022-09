C'est la saison des leaks. Après GTA 6, retour chez Ubisoft pour un leak plus approfondi d'Assassin's Creed Nexus. Un jeu spécial avec plusieurs personnages de la licence jouables.

Tandis que le FBI est aux trousses du leaker de GTA 6, l'insider Tom Henderson nous livre des informations complémentaires concernant Assassin's Creed Nexus. Voici tout ce que l'on sait.

Les missions d'Assassin's Creed Nexus subissent un leak

Via son site Insider Gaming - qu'il a inauguré avec un énorme scoop sur une nouvelle PS5 - Tom Henderson nous renseigne donc à nouveau sur Assassin's Creed Nexus. Un épisode conçu de A à Z pour la VR qui serait uniquement disponible sur Meta Quest 2.

Comme énoncé précédemment, on pourrait contrôler à plusieurs reprises d'anciens personnages de la saga, à savoir Ezio Auditore, Kassandra, Connor Kenway et Haytham Kenway au cours de 16 missions. Et c'est justement cette liste complète qu'Henderson a en sa possession. Si vous vous voulez garder la surprise intacte, arrêtez la lecture ici.

Mission 1 : The Sword of Ezio (Ezio)

Mission 2 : Return to Monteriggioni (Ezio)

Mission 3 : Monteriggioni Tunnels (Ezio)

Mission 4 : To Save the City (Ezio)

Mission 5 : Hunting The Bow (Kassandra)

Mission 6 : Daring Rescue (Connor)

Mission 7 : Siege of Boston (Connor)

Mission 8 : The Three Humiliations (Ezio)

Mission 9 : The Thirty Tyrants (Kassandra)

Mission 10 : The Informant (Kassandra)

Mission 11 : Barton Raid (Connor)

Mission 12 : Barton Rain Finale (Connor)

Mission 13 : Return of the Cult of Hermes (Ezio)

Mission 14 : Battle of Munychia (Kassandra)

Mission 15 : Spymaster Reveal (Connor)

Mission 16 : Lost Symbol (Haytham)

Une expérience AC complète ?

Assassin's Creed Nexus devrait contenir tous les éléments de la franchise et notamment les assassinats discrets avec la lame cachée. Les précédents leaks parlent également d'autres armes comme une épée, un couteau de lancer, des bombes fumigènes ou encore une arbalète. Les combats seraient basés sur le timing avec un impératif : attendre que l'ennemi baisse sa garde pour s'engouffrer dans la brèche laissée par l'adversaire. Ces derniers se dérouleraient dans des niveaux linéaires, et non dans un monde ouvert.

Toutefois, on retrouverait tout ce qui fait le charme de la série avec aussi de l'infiltration, les sauts de foi et même du parkour. Comme souvent, deux types de contrôles seraient proposés : les sticks ou la méthode de téléportation pour les personnes sujettes à la cinétose.

D'après Tom Henderson, le développement d'Assassin's Creed serait très avancé, plus qu'Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Hexe et Assassin's Creed Red. Il s'étonne donc qu'Ubisoft n'ait rien dit sur le jeu lors de l'Ubi Forward. Peut-être une surprise lors de la conférence Meta Connect en octobre aux côtés du Meta Quest Pro ?