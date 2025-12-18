Assassin's Creed Mirage s'est imposé comme un retour aux sources pour la licence d'Ubisoft. Misant davantage sur l'infiltration et l'action resserrée que les opus qui le précédent directement, c'était un tournant osé pour une formule qui a muté fortement vers les mondes très ouverts et le RPG. Pour autant, cet opus trouve bien son public, toujours fidèle à l'heure qu'il est. C'est pourquoi le studio poursuit son travail en déployant un nouveau patch gratuit.

Une expérience plus maîtrisée pour Assassin's Creed Mirage

Déployée ce jeudi 18 décembre à 15 heures (France), la mise à jour 1.1.1 d'Assassin's Creed Mirage tend à renforcer le confort de jeu. Par exemple, elle introduit une option qui permet d'activer ou désactiver le flou de mouvement sur console. De même, les équipes de support prouvent qu'elles ont entendu les fans. Elles ont enfin corrigé le problème du niveau de difficulté des sauvegardes en mode permadeath. Même les bugs qui empêcher de débloquer certains trophées / succès ont été résolus.

Plusieurs problèmes techniques disparaissent eux aussi d'Assassin's Creed Mirage. L'exécution du parkour sur les murs devrait notamment être bien plus fluide à présent. Sur un autre aspect, vous ne serez plus stoppés en plein partie par les séquences de tutoriels dans les Séquences Animus. Ubisoft a également pensé à permettre l'achat des schémas d'amélioration pour l'épée de Nimlot et la dague d'Abis, sans compter sur certains objets clés qui seront désormais conservés dans votre inventaire en New Game +.

De manière plus générale, Assassin's Creed Mirage profite maintenant d'une meilleure stabilité. Le jeu affiche en plus des améliorations graphiques, jusque dans l'interface et le codex. Même la localisation a été revue pour plus de cohérence. Enfin, la mise à jour apporte son lot d'optimisations aux joueuses et joueurs PC équipés d'un GPU Intel ARC, ainsi que PS5 Pro. Une belle attention alors qu'il vient de faire son entrée dans le catalogue du PS Plus Extra.

© Ubisoft.

Patch Notes de la mise à jour gratuite 1.1.1

Poids du patch : Xbox One : 3,89 Go Xbox Series X|S : 5,74 Go PlayStation 4 : 16,7 Go PS5 : 2,14 Go PC : 4,25 Go



Améliorations notables d'Assassin's Creed Mirage

Activation/désactivation du flou de mouvement : les joueurs sur console pourront dorénavant activer ou désactiver le flou de mouvement.

Problème de sauvegarde en mode Permadeath : le chargement d'une ancienne sauvegarde en mode Permadeath après la mise à jour ne réinitialisera plus la difficulté au niveau Apprenti.

Tous les joueurs peuvent désormais acheter des schémas d'amélioration pour l'épée de Nimlot ou la dague d'Abis.

Les objets volés et les mélodies d'oud resteront à présent dans votre inventaire après la création d'une nouvelle partie dans New Game+.

Ajout de nouvelles entrées au Codex pour AlUla.

Liste des bugs corrigés

Gameplay général : Correction d'un problème qui empêchait le déblocage du défi principal « La couleur du roi suprême » après avoir terminé une partie en mode Permadeath avec le niveau de difficulté Ultimate Assassin.

Région d'AlUla : Les joueurs ne perdront plus leurs outils lorsqu'ils voyageront entre Bagdad et AlUla.

Séquence Animus : Désactivation des tutoriels qui se déclenchaient automatiquement pendant les séquences Animus. « Papillon doré » : correction d'un problème qui déverrouillait la séquence Animus de la mission avant la fin de celle-ci dans l'histoire principale. « Le trésorier » : la notification de quête n'apparaîtra plus à l'écran lorsque vous commencez la mission depuis le menu Séquence Animus.

Parkour : Correction du mur diagonal qui ne se déclenche pas à partir d'une poutre. Quand l'option « Saut libre » est activée, la confirmation du nouveau préréglage de commande n'apparaîtra plus sous la forme « Maintenir » quand l'option « Maintenir alternative » « Popup » a été choisie.



Trophées et succès d'Assassin's Creed Mirage

« Playback » : le succès/trophée peut désormais être débloqué si la dernière récompense est obtenue en terminant une séquence Animus à l'aide d'un mod Animus.

« Taste of Your Own Medicine » : correction d'un problème empêchant le déblocage du succès/trophée lors de l'utilisation d'un blowdart amélioré avec la mise à niveau « Lethal Dose ».

« Self-Improvement » : correction d'un problème qui empêchait le déblocage du succès/trophée après avoir appris les 23 compétences.

« Unstoppable » : le succès/trophée se débloque dorénavant après avoir tué 6 ennemis avec une seule charge d'Assassin's Focus.

« Cutting Edge » : l'amélioration complète d'une arme de Valley of Memory débloque désormais correctement le succès/trophée.

« Thick Skin » : l'amélioration complète d'une tenue de Valley of Memory débloque à présent correctement le succès/trophée.

« Perfect Memory » : correction du texte descriptif du succès/trophée pour « Complete all challenges of an Animus Sequence ».

Correction d'un problème qui empêchait le succès/trophée « Bal Kullun Mumkin » de se débloquer automatiquement au démarrage de la séquence Animus du contrat « The Dancer ».

Stabilité améliorée par la mise à jour 1.1.1

Correction de problèmes de plantage lors de la relecture de missions à partir de la séquence Animus.

Correction d'un problème qui rendait le jeu inactif lors de la relecture d'une mission à partir de la séquence Animus après avoir relancé la même mission à partir du menu récapitulatif.

Visuels et graphismes

Correction de problèmes visuels.

Améliorations apportées au HDR.

Un parchemin volant vide ne sera plus visible dans le désert de Hegra.

La teinture Obsidian Rayhan aura désormais la bonne couleur.

(SPOIL) Correction de problèmes visuels sur la tour de Nimlot après être revenu à l'écran titre pendant les cinématiques.

Interface utilisateur du jeu Assassin's Creed Mirage

Correction de divers textes et images dans le Codex.

Correction d'un problème où la notification de quête « Al-Jahiz - Le rat de bibliothèque » s'affichait au démarrage de n'importe quelle mission de la séquence Animus après avoir récupéré un livre perdu.

Localisation d'Assassin's Creed Mirage

Correction de divers problèmes de localisation.

Enkidu était genrée au féminin au lieu du masculin.

Spécificités PC

Ajustement des raccourcis clavier par défaut pour la parade à la souris et au clavier.

Correction de problèmes de stabilité lors de l'activation de l'option Intel Xess Frame Generation, Windows HDR et HDR dans le jeu sur un système équipé d'un GPU Intel ARC.

Spécificités PS5 Pro

« Le cœur de la corruption » : ajustement des cheveux de Basim afin qu'ils ne soient pas décalés lors de la rotation de la caméra.

Quêtes d'Assassin's Creed Mirage

« Le nid du serpent » : correction d'un problème qui provoquait le déblocage de la séquence Animus de la mission avant la fin de celle-ci dans l'histoire principale.

« Échapper à la prison » : tous les ennemis apparaîtront désormais lors de la rejouabilité de la mission dans la séquence Animus.

« Le cœur de la corruption » : ajustement du volume des dialogues des prisonniers.

« Dans le nid du vautour » : les joueurs ne recevront plus de dague supplémentaire de l'Initié d'Alumut après avoir vaincu Nimlot.

« Fort romain » : Basim pourra à présent transporter des explosifs même si l'astrologue est assommé et caché dans une botte de foin sans se déguiser.