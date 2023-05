En octobre 2017, la sortie d'AC Origins marque un tournant dans l'histoire de la saga d'Ubisoft. Pour la première fois, un épisode d'Assassin's Creed offre un immense monde ouvert, des mécaniques de RPG poussées et fait la part belle à l'action, même si l'infiltration n'est pas en reste. Suite au succès d'Origins, Odyssey et Valhalla reprennent la même formule. Même si ces titres se sont tous vendus par millions, une partie de la communauté d'Assassin's Creed est nostalgique des opus parus avant l'aventure de Bayek en Égypte. Assassin's Creed Mirage, prochain épisode de la série, devrait revenir aux fondamentaux, ce qui n'est pas pour déplaire aux fans. En revanche, quelques mécaniques pourraient sérieusement refroidir les partisans d'Ezio et d'Altaïr.

Des "jeux d'argent" bien présents dans Assassin's Creed Mirage ?

En septembre dernier, Ubisoft confirmait qu'Assassin's Creed Mirage ne contiendrait pas de jeux d'argent ou de loot boxes. Une prise de parole qui faisait suite à des mentions de ces mécaniques très controversées par l'ESRB. Alors qu'Ubisoft indiquait qu'il s'agissait d'une erreur, une mise à jour de la page du jeu sur le Microsoft Store sème à nouveau le doute. Malgré cette update, la mention de « jeux d'argent réels » apparaît toujours dans les quelques mots-clés partagés par l'ESRB, ainsi que « concours payants ». Deux catégories encore floues puisqu'on ne sait pas à quoi elles pourraient renvoyer.

Alors, que faut-il croire ? Ubisoft pourrait à nouveau s'exprimer à ce sujet si une polémique enfle. Les joueurs ne se montrent que rarement emballés par de telles mécaniques, surtout dans des jeux solo. Avant l'arrivée de potentielles loot boxes et microtransactions dans Assassin's Creed, le studio avait déjà tenté d'incorporer des NFT à ses jeux, notamment dans Ghost Recon Breakpoint. Ubisoft a rapidement dû revenir sur sa politique à cause de la gronde des joueurs et du four monumental que ça a été, admettons-le.

Un retour aux sources attendu par la communauté

Quoi qu'il en soit, la hype est bien là autour d'AC Mirage. Le trailer diffusé le 24 mai lors du PlayStation Showcase a permis aux joueurs de découvrir ce nouvel opus un peu plus en profondeur, mais aussi son gameplay qui se faisait désirer jusqu'alors. Dans Assassin's Creed Mirage, vous explorerez Bagdad dans la peau de Bassim, aperçu dans Valhalla.

« Voyagez à Alamut, le lieu de rassemblement légendaire des Assassins qui a posé les fondations du Crédo dans cet hommage au jeu par lequel tout a commencé. Plongez dans une aventure narrative pleine d’action qui suit la transformation d’un jeune homme rebelle en un Maître Assassin redoutable à la destinée incertaine », explique Ubisoft sur son site officiel.

Assassin's Creed Mirage va-t-il réconcilier les fans de la première heure avec la licence ? Réponse le 12 octobre prochain sur PC, PlayStation et Xbox.