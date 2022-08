Qu'est-ce que serait un épisode d'Assassin's Creed - et/ou une production Ubisoft dirons les mauvaises langues - sans une bonne fuite ? Ce ne serait pas pareil. Et c'est bien entendu pour cela qu'une nouvelle rumeur a émergé... mais elle est à prendre avec de belles grosses pincettes car des éléments sont faux.

Assassin's Creed Rift devrait s'appeler Assassin's Creed Mirage

Dans une vidéo, le youtubeur j0nathan annonce avoir des « infos exclusives » sur Assassin's Creed Rift, un volet qui fait partie de la plateforme live-service d'Assassin's Creed Infinity.

Nom définitif, époque et exploration

Selon lui, le nom final de cet opus serait Assassin's Creed Mirage et il sortirait au printemps 2023, entre avril et juin, soit lors de la prochaine année fiscale d'Ubisoft. Il a d'ailleurs des chances d'arriver avant Avatar : Frontiers of Pandora, ce dernier ayant été repoussé.

Ce qui tend à se confirmer également, c'est que ça ne se passera pas au Japon. Mirage nous ferait plutôt voyager à Bagdad, entre les années 860 / 870 avec pour contexte l'anarchie à Samarra. On incarnerait le jeune voleur Basim jusqu'à son arrivée au sein de « Ceux qu'on ne voit pas ». Plusieurs villes, séparées par le désert et des rivières comme le royaume d'Assassin's Creed, seraient explorables et plus petites.

Un retour aux sources

Avec Assassin's Creed Mirage, Ubisoft aurait eu pour objectif de revenir aux fondamentaux de la série et plus particulièrement du tout premier titre. Pour cela, les équipes auraient supprimé les éléments RPG comme les choix de dialogues, le système de montée en niveaux ou encore la sélection du personnage masculin ou féminin.

Les changements amèneraient aussi à un soft moins bourrin qu'Assassin's Creed Valhalla avec de nouvelles animations. En revanche, la vision d'aigle comme celle du drone d'aigle feraient leur comeback. Basim pourrait éliminer ses ennemis avec la dague à corde, et pas uniquement les attirer avec par exemple.

Enfin, il n'y aurait pas de scènes dans le présent, hormis une de quelques secondes.

Une fuite pas totalement vraie

Jason Schreier, journaliste de Bloomberg aux sources très fiables, n'est pas aussi catégorique que j0nathan. Ainsi, il affirme que certains points, qui ont déjà été publiés par ses soins comme la fenêtre de sortie, la destination ou encore le retour aux sources, sont vrais. Le nom final serait également Assassin's Creed Mirage.

Toutefois, d'après un de ses informateurs, pour les multiples villes explorables, ce serait faux. Il n'en a pas dit plus mais les détails plus haut sont donc à prendre avec des pincettes étant donné que certaines informations sont erronées.