Changement de direction temporaire pour Assassin’s Creed. La licence compte ses exemplaires vendus par millions, avec une formule RPG en monde ouvert qui a attiré tout un nouveau public fervent d’aventure et d’exploration. A côté de ça, il y a les nostalgiques. Les vieux de la vieille qui se souviennent de la belle époque où être un assassin signifiait suivre le crédo à lettre, se cacher, identifier sa cible et l’éliminer discrètement. « Montre-toi, mais reste invisible », « ta lame ne versera pas le sang d’un innocent »… ces préceptes, au cœur de l’idéologie des Assassins, se perdent d’épisode en épisode, mais Ubisoft ne les oublie pas. Hommage au tout premier jeu, Assassin’s Creed Mirage viendra essayer de renouer les premiers fans avec la licence. Et il aura sans doute bien plus que son gameplay comme atout pour y parvenir.

Une option dédiée aux nostalgiques dans Assassin's Creed Mirage

Dans une première vidéo des coulisses du développement, l’équipe est revenue sur la genèse du projet. Elle ne cache pas son ambition : livrer un jeu avec une expérience authentique et moderne, qui se rapproche le plus possible des épisodes qui ont fait la réputation de la licence. Revenir là où tout a commencé et rendre hommage aux débuts de la saga. Tel est le crédo d’Assassin’s Creed Mirage. « Une lettre d’amour aux origines de la saga », résume assez bien Stéphane Boudon, directeur créatif du jeu. Le parkour sera au centre de l’expérience, avec un accent mis sur le confort et la fluidité, tout comme l’infiltration. Pas question de faire un massacre dans le plus grand des calmes en plein milieu des rues de Bagdad, la discrétion sera de mise. Mais pour les plus nostalgiques, Ubisoft a pensé à une petite option qui devrait faire son effet auprès des concernés.

A son lancement, Assassin’s Creed Mirage sera doté d’un filtre nostalgique qui viendra désaturer les couleurs avec les tons bleu-gris du tout premier épisode. Parfait pour se sentir comme à la maison et il faut bien avouer que le rendu a de quoi provoquer un petit pincement au cœur des plus anciens. « Ce projet, c’est l'œuvre d’une équipe de passionnés ayant leur propre vision de ce qu’est l’expérience d’Assassin », conclut Stephane Boudon. Rendez-vous à l’Ubisoft Forward ce lundi 12 juin pour en découvrir davantage sur ce retour aux sources. Rappelons si besoin est qu’Assassin’s Creed Mirage sera disponible le 12 octobre 2023 sur consoles PlayStation et Xbox ainsi que sur PC.