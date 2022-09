La surprise avait été gâchée à l’avance à cause de leaks, mais Assassin’s Creed Mirage s’est présenté aux joueurs lors de l’Ubisoft Forward. Pas de gameplay à l’horizon, mais une bande-annonce en CGI et quelques informations.

Une première bande-annonce pour Assassin's Creed Mirage

Retour aux sources avec Assassin’s Creed Mirage. Le jeu prend place à Bagdad 20 ans avant les événements de Valhalla, lors du cinquième calife des Abbassides, autrement dit l'âge d'or de la dynastie. Ancien voleur des rues, Basim est repéré puis recruté par Roshan, cheffe de « Ceux qu’on ne voit pas » loyale et honnête. Sous la tutelle d’Ubisoft Bordeaux, épaulé par les autres studios du groupe, AC Mirage se focalise sur les racines de la licence.

Lame secrète, rituel d’amputation de l’annulaire, principes de la Confrérie, figures historiques, Moyen-Orient … tout le setting devrait rappeler l’opus par lequel tout à commencé. Ce sentiment sera plus particulièrement accentué en termes de gameplay, qui reviendra aux origines de la licence. Pas de mécaniques de RPG ici. Assassin’s Creed Mirage reprendra les fondements de la série, à savoir l’action, l’aventure, l’infiltration, les assassinats ou encore le parkour.

Cela signera donc le retour des contrats avec la récolte d’informations, l'identification de la cible et même les animations une fois qu’elle est éliminée. Assassin’s Creed Mirage reposera également sur une structure plus linéaire, même si certains passages permettront de choisir l’ordre des missions. Pas de date de sortie définitive pour le moment, le jeu sera disponible en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Ceux qui précommanderont le jeu recevront une quête exclusive « Les 40 voleurs ».