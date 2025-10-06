Deux ans tout pile après sa sortie, après une première annonce en ce sens à l'occasion de la Gamescom 2025, Ubisoft a tout récemment teasé qu'Assassin's Creed Mirage aurait bientôt droit à un gros DLC gratuit. Le géant français nous donnait rendez-vous ce soir pour une présentation en bonne et due forme de ce dernier, avec une date de sortie en prime. Bienvenue donc dans la Vallée de la Mémoire, de nouveau dans la peau de Basim.

Alors qu'on pouvait légitimement penser qu'Ubisoft allait principalement se concentrer sur Assassin's Creed Shadows, le titre le plus récent de sa franchise phare, qui a pour rappel reçu le 16 septembre dernier son premier DLC payant, baptisé « Traque sur Awaji », le géant français a surpris son monde en teasant il y a quelques jours qu'Assassin's Creed Mirage aurait également droit à une grosse extension, cette fois gratuite. Après un court teaser mettant en scène Basim et Dervis, Ubisoft a ce soir présenté plus en profondeur ce DLC, portant le nom « Vallée de la Mémoire ».

Après l'application Discovery Tour: Medieval Baghdad, Assassin's Creed Mirage nous emmène ainsi avec la Vallée de la Mémoire gratuitement dans une toute nouvelle aventure, plus précisément dans l'ancienne cité d'AlUla, en Arabie Saoudite. Il s'agit d'une extension à part entière, puisque cette visite d'AlUla propose un tout nouveau chapitre dans l'histoire principale du jeu original, de nouvelles missions, ainsi que diverses améliorations de gameplay. En plus de la vidéo de présentation en bonne et due forme ci-dessous, on connaît désormais la date de sortie du DLC gratuit La Vallée de la Mémoire : le 18 novembre 2025.

À noter que cette initiative inattendue sur Assassin's Creed Mirage provient d'un partenariat entre Ubisoft et le Fond d'Investissement Public d'Arabie Saoudite (PIF en anglais), pour rappel l'une des trois parties qui ont récemment racheté Electronic Arts pour la somme historique de 55 milliards de dollars. Un partenariat visant notamment à redorer l'image du PIF, avec l'assurance d'une « totale liberté créative » accordée à Ubisoft s'agissant de ce nouveau DLC gratuit pour Mirage. Il sera ainsi possible de juger de la qualité de ce partenariat dans la peau de Basim à partir du 18 novembre 2025 sur PC et consoles.

