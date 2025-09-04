C’est vrai, on peut sans doute reprocher pas mal de choses aux jeux en monde ouvert d’Ubisoft. Trop de collectibles, des maps surchargées en objectifs redondants, des quêtes annexes pas toujours reluisantes. En revanche, s’il y a bien un point sur lequel les jeux de l’éditeur tendent à briller, c’est leur capacité à nous immerger dans un univers. Les derniers Assassin’s Creed, notamment, peuvent en témoigner, accompagnés de leurs Discovery Tour riches en informations historiques passionnantes. Une excellente initiative qui fait d’ailleurs aujourd’hui son grand retour.

Assassin’s Creed Mirage annonce son Discovery Tour

En effet, après Assassin’s Creed Origins, Odyssey et Valhalla, c’est désormais au tour d’Assassin’s Creed Mirage d’avoir droit à son Discovery Tour, dont le but est de nous plonger dans les profondeurs de l’Empire abbaside de Bagdad au IXème siècle. Contrairement à ses prédécesseurs, celui-ci prend toutefois une forme sensiblement différente, puisqu’il est proposé sous la forme d’une application mobile baptisée « Discovery Tour App : Medieval Baghdad ». Une application aujourd’hui disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play, ainsi que sur le web.

Développée en partenariat avec Sugar Creative et Creative Wales, celle-ci propose alors « une expérience culturelle ambitieuse et accessible qui allie narration interactive et recherche historique ». Au programme notamment, deux modes différents :

Avec le Codex, les utilisateurs peuvent se plonger dans de nombreuses entrées encyclopédiques issues d’Assassin’s Creed Mirage, qui reviennent sur l’histoire, l’art et la culture de l’époque médiévale à Badgad. Il est d’ailleurs possible d’interagir avec ce contenu via les fonctionnalités de réalité augmentée pour pouvoir bénéficier d’informations complémentaires sur chaque élément.

Avec « Explorer Badgad », ils bénéficient d’un voyage narratif d’environ deux heures permettant de collecter des entrées du Codex en résolvant une série de mini-jeux et en explorant les lieux à 360°.

« Grâce au Discovery Tour App : Medieval Baghdad, les joueurs pourront découvrir l’ancienne cité de Bagdad, non seulement comme un terrain de jeu interactif, mais aussi comme une fenêtre sur la vie quotidienne sous l'Empire abbasside » se réjouit Ubisoft à ce sujet. De quoi permettre aux joueurs d’enrichir leur culture avec ludisme, donc, mais aussi de se replonger avec un peu d’avance dans l’univers d’Assassin’s Creed Mirage. Car rappelons-le, deux ans après sa sortie, le titre accueillera prochainement une nouvelle extension narrative elle aussi entièrement gratuite.

Source : Ubisoft