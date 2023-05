Les rumeurs et les leaks autour d’Assassin’s Creed Mirage prennent encore plus d’ampleur. Plusieurs revendeurs japonais viennent de dévoiler la date de sortie du jeu.

Ubisoft mise gros sur Assassin's Creed Mirage. Le DLC ambitieux transformé en jeu à part entière fait beaucoup de bruit depuis son annonce. L’expérience promet en effet de réconcilier les fans de la première heure avec la licence qui a pleinement embrassé le monde ouvert et les mécaniques RPG. L’histoire de Bassim, aperçu dans AC Valhalla, permettra aux équipes de retourner aux racines de la saga. Les promesses faites par Ubisoft ont de quoi mettre des étoiles plein les yeux et faute de gameplay, les joueurs n’ont d’autre choix que de croire l’entreprise sur parole. Il est à ce stade presque acquis que du gameplay sera montré en juin, mais si l’éditeur est pour le moment parvenu à garder ces images secrètes, les leaks autour de la date de sortie d’AC Mirage se confirment.

Les fuites autour d’Assassin's Creed Mirage s’enchaînent. Les rumeurs faisaient état de nombreux reports en interne. La date de sortie a pendant un certain moment été visiblement calée à août 2023, mais elle aurait été depuis repoussée. C’est en tout cas ce qu’affirmaient tout récemment Tom Henderson (Insider Gaming), puis le youtubeur français j0nathan qui a avancé une sortie à la mi-octobre 2023. Une date qui se confirme encore plus suite à la boulette de plusieurs revendeurs japonais. Comme l’ont remarqué de nombreux joueurs, plusieurs enseignes réputées au pays du Soleil Levant ont listé AC Mirage au 12 octobre 2023.

Peut-on penser qu’il s’agit d’un de ces fameux placeholder ? Ces dates provisoires mises un peu au pif par certains revendeurs ? Non. Elles correspondent en général aux derniers jours des mois. Le doute aurait pu perdurer, mais le fait qu’ils aient mis leurs bases de données à jour simultanément laisse penser qu’ils ont reçu l’information aujourd’hui et que l’on tient bien là la date de sortie définitive d’Assassin's Creed Mirage. On devrait en avoir le cœur net cet été lors de l’Ubisoft Forward. Certains joueurs espèrent une apparition de cet épisode lors du PlayStation Showcase de ce soir, le timing étant quelque peu suspicieux. On en aura très rapidement le cœur net.

Pour mémoire, Assassin's Creed Mirage a récemment fait l’objet d’un leak massif dévoilant de nombreux détails sur son gameplay. On a ainsi appris qu’il se rapprocherait davantage d’AC Origins sur certains aspects avec notamment gadgets et d’objets à utiliser pendant les missions. L’accent serait clairement mis sur l’infiltration, avec un système de réputation ressemblant un peu aux indices de recherche de GTA. Les informations en question laissent également entrevoir le retour du système de factions qui avait fait son apparition avec les épisodes d’Ezio Auditore.