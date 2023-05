Après les rumeurs, place à l'officialisation. Les leaks se sont enchaînés pendant des semaines et la surprise a été quelque peu gâchée quelques heures avant le PlayStation Showcase. Informations sur le gameplay, date de sortie, plusieurs éléments circulent depuis un moment sur la Toile. Ubisoft avait néanmoins réussi à garder la surprise presque intacte. On sait désormais quand Assassin's Creed Mirage sortira et on enfin découvert du gameplay.

Après les leaks incessants, Ubisoft montre enfin ce qu’Assassin’s Creed Mirage a dans le ventre. Ubisoft avait promis un retour aux sources, avec l’accent à nouveau mis sur l’infiltration, l’élimination des cibles, le parkour et le crédo des assassins. L’éditeur n’avait clairement pas menti et le prouve avec du gameplay. Comme les leaks l’avaient évoqué, Bassim pourra donc compter sur tout un arsenal de gadgets pour se sortir des situations les plus délicates. Les éliminations silencieuses devraient être privilégiées pour venir à bout de ses cibles, qu’il faudra au préalable identifier comme à l’ancienne.

Bref, le jeu a clairement une vibe des premiers Assassin’s Creed avec une touche de modernité. On en apprendra davantage très certainement lors de l’Ubisoft Forward de juin. Pour mémoire, les derniers leaks d' AC Mirage laissaient également entrevoir le retour d'autres mécaniques, dont un système de factions proche de ce qu'Ezio Auditore avait. Il faudrait également compter sur un système de réputation qui ressemblerait aux indices de recherche de GTA. Selon la façon dont les joueurs se comportent, la garde sera renforcée et les PNJ seront hostiles et n'hésiteraient pas à vous dénoncer et à communiquer votre position. Les images montrées semblent confirmer tous ces éléments.

Si on en apprendra plis en juin l’éditeur français n’a cependant pas attendu jusqu’à son propre événement pour confirmer les rumeurs : Assassin’s Creed Mirage sortira bien le 12 octobre 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.