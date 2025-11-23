Après le lancement réussi de Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft a créé la surprise en annonçant un DLC gratuit pour Assassin’s Creed Mirage, sorti deux ans plus tôt. Ce contenu, intitulé Valley of Memory, a été développé en partenariat avec l'Arabie Saoudite, qui a entièrement financé le projet. L'extension plonge les joueurs dans l'AlUla du IXe siècle, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au programme, six heures de jeu supplémentaires, des activités secondaires, des contrats, un parkour amélioré, ainsi que de nouvelles séquences de l'Animus, outils et compétences. Le tout, offert gratuitement. Mais ce n'est pas tout. Ubisoft poursuit sur sa lancée en offrant encore plus de contenu gratuit pour Assassin’s Creed Mirage.

Du contenu gratuit pour Assassin's Creed Mirage

Amazon et Ubisoft s'associent à nouveau pour gâter les joueurs, cette fois avec un contenu bonus pour un jeu solo. Parce qu’il n’y a pas que les productions multijoueurs, l’éditeur français célèbre le lancement de son DLC, développé en partenariat avec l'Arabie Saoudite, en offrant du contenu gratuit à tous les joueurs. Si vous n’avez pas encore craqué pour Assassin’s Creed Mirage, vous pouvez également profiter de cette offre en attendant que le jeu soit installé sur votre console ou PC. Comme souvent, l'opération passe par les fameux Twitch Drops, qui permettent de récupérer du contenu gratuit sans sortir de carte bleue ni lever le petit doigt.

Le principe est simple : il suffit de regarder des streamers éligibles jouer au jeu, et après quelques minutes, vous repartirez avec un cadeau. Dans le cas de Assassin’s Creed Mirage, il vous suffira de 30 minutes pour obtenir l’emblème Sandstorm. Pour rappel, vous pouvez laisser la diffusion tourner en arrière-plan et vaquer à vos occupations pendant ce temps. Vous avez jusqu’au 1er décembre avant 18h00 pour profiter de cette offre. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les instructions suivantes :

Contenu gratuit à récupérer pour Assassin’s Creed Mirage via Twitch

Liez vos comptes Ubisoft et Twitch

Regardez vos streamers favoris jouer à AC Mirage pendant au moins 20 minutes pour obtenir l'intégralité des contenus Note : il faut que la personne qui streame ait la mention « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les 20 minutes passées, vous recevrez une notification.

Rendez-vous sur la page inventaire des Drops. pour réclamer vos cadeaux.

Connectez-vous à votre compte Ubisoft depuis votre version d’Assassin’s Creed Mirage pour recevoir les récompenses

