Assassin’s Creed Mirage continue d’être animé par de petites opérations régulières, et Ubisoft revient cette fois avec un nouveau contenu gratuit à récupérer via Twitch Drops.

Ubisoft met en place une nouvelle vague de Twitch Drops pour Assassin’s Creed Mirage. Sorti il y a déjà deux ans, le jeu continue de recevoir des opérations communautaires régulières, et cette nouvelle récompense gratuite devrait intéresser les joueuses et joueurs qui aiment personnaliser leur expérience. Voici ce qu’il faut savoir.

Un contenu gratuit pour Assassin’s Creed Mirage

La récompense mise en avant cette fois s’appelle Sandstorm Emblem. C’est un élément purement cosmétique, mais il s’inscrit parfaitement dans l’identité visuelle d’Assassin’s Creed Mirage. L’emblème reprend l’esthétique poussiéreuse et désertique du Bagdad du IXe siècle, avec un motif pensé pour rappeler les tempêtes de sable qui marquaient déjà certains moments du jeu.

Même sans impact sur le gameplay, ce type d’objet reste très apprécié des joueurs. Il permet de personnaliser son profil, d’enrichir sa collection d’éléments uniques et de marquer sa participation aux événements temporaires. Ubisoft utilise régulièrement ces emblèmes pour accompagner les mises à jour ou soutenir la communauté encore active autour du jeu. Le Sandstorm Emblem est disponible depuis le 18 novembre jusqu’au 1er décembre à 17h59. Une période assez large pour que chacun puisse le récupérer tranquillement sans se précipiter.

Le fonctionnement ne change pas pour récupérer ce cadeau Twitch et tout reste très très simple. Ubisoft reste fidèle à son système classique de Twitch Drops.

Il suffit de :

• se rendre sur une chaîne Twitch qui diffuse Assassin’s Creed Mirage en direct

• regarder vingt minutes de stream

• récupérer l’emblème Sandstorm directement sur Twitch

• vérifier que son compte Ubisoft est bien relié à son compte Twitch

Une fois validée, la récompense apparaît automatiquement dans Mirage. Cette opération permet à Ubisoft d’animer la communauté du jeu et d’inciter les joueurs à revenir régulièrement. Même deux ans après sa sortie, Mirage continue donc de bénéficier d’un suivi discret mais constant.

