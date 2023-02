Tout n’est pas au beau fixe chez Ubisoft. L’éditeur français a récemment annulé pléthore de jeux non annoncés tandis que ceux déjà révélés se font attendre. Skull & Bones en lice, qui multiplie les reports ou encore Avatar Frontiers of Pandora aux abonnés absents depuis plus d’un an. L’entreprise mise donc gros sur sa prochaine grosse sortie : Assassin's Creed Mirage, qui tarde à montrer son gameplay. Celles et ceux qui espéraient voir ce que donnerait le retour aux sources de licence rapidement risquent d’être déçus.

Le gameplay d'Assassin's Creed Mirage seulement à l'E3 2023 ?

Ubisoft sera à l’E3 2023. Pour le grand retour du salon emblématique, l’éditeur français prévoit de montrer beaucoup de choses pour marquer le coup. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Yves Guillemot lors du dernier bilan financier de la firme, laissant entrevoir un nouvel Ubisoft Forward pendant l’événement. Naturellement, les yeux se tournent vers Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora ou soyons fous : Beyond Good & Evil 2. Quelques surprises pourraient être attendues, l’éditeur révélant qu’un gros jeu non annoncé sortirait pendant cette année. En revanche, selon les informations du leaker Tom Henderson, il faudrait patienter jusqu’à cet été pour découvrir ce qu’Assassin's Creed Mirage a réellement dans le ventre.

Révélé en septembre 2022, Assassin's Creed Mirage a promis un retour aux sources, reprenant les racines de la licence. Contrats d’assassinat, infiltration parkour avec la récolte d’informations, l'identification de la cible et même les animations une fois qu’elle est éliminée. Il n’en fallait pas plus pour mettre l’eau à la bouche des fans de la première heure, mais nombreux sont celles et ceux qui souhaitent voir le jeu à l’action. Il faudra visiblement s’armer de patience, puisque d’après l'insider, le prochain épisode de la saga attendrait l’E3 2023 pour montrer ses premières images de gameplay.

Ça fait long, mais la sortie d’Assassin's Creed Mirage ne devrait pas être loin ensuite. Henderson réitère en effet qu’Ubisoft mise sur un lancement en août 2023. Sur une autre note, l’Ubisoft Forward devrait également lever le voile sur le fameux Assassin's Creed Nexus, un épisode en réalité virtuelle mettant en scène les héros les plus iconiques de la saga.