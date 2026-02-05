Ubisoft continue de traverser une période très compliquée en interne, avec une restructuration massive et une grève prévue pour la semaine prochaine. Ces remaniements ont toutefois un impact sur plusieurs licences très appréciées des fans, avec plusieurs annulations de projets. C'était par exemple le cas du remake de Prince of Persia: Les Sables du Temps annulé il y a quelques jours. Et aujourd'hui, les mauvaises nouvelles concernent la licence Assassin's Creed.

Ce sont en effet nos confrères de chez Insider Gaming qui ont repéré une annonce postée sur LinkedIn par un visage bien connu des fans. Luc Couture, une figure emblématique de la saga Assassin's Creed, annonce en effet son départ du studio. Il travaillait depuis 24 ans en tant que level designer chez le géant français du jeu vidéo, ayant planché sur la trilogie Prince of Persia originale avant de transitionner vers le premier épisode d'Assassin's Creed en 2005. Il est également au générique de jeux comme Far Cry 4, Watch Dogs 2 et Watch Dogs Legion.

Le départ d'un visage bien connu des fans de la saga Assassin's Creed

Posté hier sur la page LinkedIn de Luc Couture, le message s'attarde en effet sur les raisons de son départ : « Aujourd'hui marque mon dernier jour chez Ubisoft Montréal. Ce fut une expérience incroyable qui a duré plus de vingt ans, et pendant laquelle j'ai appris beaucoup de chose à propos du développement de jeux mais aussi de moi-même », peut-on lire dans son communiqué.

Le message original posté en anglais sur le compte LinkedIn de Luc Couture

Il explique même avoir rencontré sa femme et fondé une famille grâce à ses rencontres chez Ubisoft. « Mais j'avais récemment besoin de changement », confie l'ancien développeur d'Assassin's Creed. « C'est pour cela que je vais bientôt affronter de nouveaux challenges en rejoignant un plus petit studio avec d'autres vétérans », écrit-il en conclusion en invitant ses fans à rester à l'affût des informations.

On ignore encore où Luc Couture a décidé de poser ses valises pour la suite de sa carrière. Mais une chose est sûre : le départ d'un vétéran comme lui aura sans doute un impact sur la suite de la saga d'une façon ou d'une autre, et dans le cœur des joueurs. Il travaillait récemment sur le prochain Assassin's Creed Hexe, présenté comme le jeu le plus sombre de la saga. Nous n'avons à l'heure actuelle pas plus d'informations.