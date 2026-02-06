Tandis que les mouvements sociaux et les restructurations se poursuivent chez le géant Ubisoft, les annulations de projet s'accumulent également. Après Prince of Persia et d'autres projets internes, c'est désormais au tour de la licence Assassin's Creed de faire parler d'elle. Selon les dernières informations, Ubisoft aurait annulé Assassin's Creed League, un projet dont beaucoup de joueurs rêvaient depuis plusieurs années.

Un projet d'Assassin's Creed multijoueur annulé ?

L'information nous vient du média Origami, qui a pu confirmer l'information auprès d'une demi-douzaine d'employés du studio. D'après ces sources, les équipes d'Ubisoft Annecy auraient récemment été mises au courant de l'arrêt d'un de leurs développements. Ce projet portait le nom d'Assassin's Creed League. Il s'agirait apparemment d'un jeu coopératif mettant en scène quatre assassins, possiblement à l'ère féodale japonaise de l'épisode Shadows sorti récemment.

Assassin's Creed League était apparemment porté en interne par une équipe d'environ 85 personnes, toujours selon Origami. Le jeu avait d'abord vu le jour sous la forme d'un potentiel DLC pour Assassin's Creed Shadows mais avait évolué pour devenir un jeu à part entière. Et il s'agissait pour Ubisoft d'un moyen de renouer avec des fonctionnalités multijoueur qui avaient un peu disparu de la licence mais auxquelles les fans tiennent beaucoup.

© Ubisoft Québec / Ubisoft.

On ne dispose que de peu d'informations au sujet d'Assassin's Creed League. On sait cependant que l'équipe avait espoir de lancer des premières sessions de jeu sur invitation en 2026. Ces espoirs s'évaporent donc aujourd'hui, après l'arrivée de la filiale Vantage co-financée par le géant Tencent. Le projet est officiellement mis à la trappe et ne verra pas le jour sous cette forme initiale.

Toujours selon Origami, plusieurs sources semblent confirmer qu'Ubisoft Vantage souhaite faire perdurer l'héritage du projet d'une façon ou d'une autre. Une petite équipe d'une dizaine d'employés serait sur le dossier. L'idée est simple : trouver un moyen moins coûteux de concrétiser les idées d'Assassin's Creed League. Avec potentiellement des modes hautement rejouables pour occuper les joueurs pendant un moment. Mais pour le moment, c'est malheureusement retour à la case départ.